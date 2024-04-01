俄羅斯攻能源系統 烏克蘭盼西方助防空

【台灣醒報記者呂翔禾綜合報導】

烏克蘭出現物資短缺危機後，俄羅斯首先攻擊的是電力系統！俄軍近日對烏克蘭第二大城卡爾可夫發起進攻，用飛彈轟炸其發電廠，使卡爾可夫目前多數用電中斷。烏克蘭總統澤倫斯基批評惡均用飛彈進行恐怖攻擊，但同時也呼籲西方支援防空系統，否則扛不住俄軍的飛彈攻勢。

恢復供電耗時數周

根據《英國廣播公司》報導，俄軍近日對卡爾可夫、南部大港敖德薩發動攻勢，用飛彈與無人機轟炸發電系統，讓卡爾可夫陷入幾近全面停電，而敖德薩則是部分停電的處境。卡爾可夫市長特雷克霍夫表示，該是需要數周才能全面恢復電力，且還要期間俄軍沒有進一步轟炸。

戰事進行期間，卡爾可夫本來就有定期停電的設置，避免浪費太多能源，但由於該城的發電系統受到嚴重破壞，停電的時間恐拉長，許多商家也只能靠柴油發電機營運，且每日也會因為能源短缺，營業的時間不能太久。但商家表示還是要謀生，因此每天還是會抽時間做生意。

許多卡爾可夫的店家也會搬來木板作為遮蔽使用，因為很多店家的玻璃都因為飛彈襲擊或其產生的衝擊波而震碎。理髮店老闆娜塔莉亞說，她們已經用小型發電機撐了一個禮拜。俄羅斯在第一次冬季戰爭時，也有針對烏克蘭的發電廠等設施進行攻擊，雖然當時烏克蘭有撐過來，但如今卻漸顯吃力。

法國再給援助

烏克蘭總統澤倫斯基批評，俄軍的行為是「飛彈恐怖攻擊」，但同時也希望西方能夠援助烏克蘭防空系統。如今烏克蘭缺乏防禦系統下，俄軍也開始加大火力攻擊關鍵基礎設施，近日俄軍對卡爾可夫的攻擊就是開戰以來少數的大規模襲擊。

《衛報》提到，澤倫斯基也發出復活節訊息給全民表示，俄羅斯的攻擊不分日夜，但烏克蘭不會放棄。不過目前美國對烏克蘭的援助依舊卡關，僅有法國將初步援助老舊軍車與新型地對空飛彈，法國國防部透露，未來將會提更全面的援助，包括堪用的舊軍備與新飛彈。

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