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俄烏戰爭帶來什麼變化？波蘭總理示警：歐洲進入「戰前時代」

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波蘭總理圖斯克（Donald Tusk）。
波蘭總理圖斯克（Donald Tusk）。

波蘭總理圖斯克（Donald Tusk）發出警告指出，歐洲有著「真切存在」的衝突威脅，自二戰以來，歐洲首次進入「戰前時代」。29日圖斯克接受歐洲報業聯盟LENA訪問時做出上述表示，他還說：「戰爭已不是一個過去式的概念。它是真實的，而且在兩年前就開始了。並且，目前最令人擔憂的是，任何情況都有可能發生。我們從1945年以來就沒見過這樣的局面了。」

曾擔任歐洲理事會主席的圖斯克還表示：「我知道這聽起來令人震驚，尤其是對年輕一代來說，但我們必須習慣一個新時代，即戰前時代已經開始的事實。我沒有誇大其詞，這一點變得日益清晰。」

俄羅斯2022年2月入侵烏克蘭，這位波蘭總理指出，如果基輔戰敗，歐洲沒有人會感到安全。隨著戰爭的爆發，歐洲人的心態也發生了轉變，沒人再質疑共同防御的必要性。他舉例指出，德國最大的兩個政黨社民黨（SPD）和基民盟（CDU）正在「比拼誰更支持烏克蘭」。

圖斯克還提到歐盟，他說：「作為一個強大的組織，歐盟必須做好為我們的邊界和領土安全而戰的心理準備。」

（法新社，德新社）

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波蘭總理圖斯克示警：歐洲已進入「戰前時代」

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