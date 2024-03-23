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俄凍結資產利息 歐盟擬用來援烏

聯合報／ 編譯茅毅／綜合報導
歐盟執行委員會主席范德賴恩。 歐新社
歐盟執行委員會主席范德賴恩。 歐新社

出席歐盟高峰會的該組織廿七國領袖廿一日同意，推進運用因俄羅斯侵烏而被凍結的俄國央行資產孳息，作為對烏軍援。若最後確定能挪用，基輔每年可因此進帳卅億歐元（台幣約一○五四億元）。

該計畫本周由歐盟執委會提出，是這次歐盟峰會的核心議題。該執委會主席范德賴恩對此說，「我很高興領袖們贊成我們的提議，那就是利用俄國固定資產的龐大收益。這將為烏克蘭提供（添購）軍備資金」。她指稱，該計畫首筆十億歐元，最快可能七月一日交付。

自俄國前年二月侵烏以來，歐盟國家已凍結俄國央行約兩千億歐元（台幣約七兆元）資產，作為布魯塞爾懲罰莫斯科的制裁措施一環。歐盟理事會主席米歇爾也對此說，「我有信心我們能很快有所行動」。

烏克蘭總統澤倫斯基以視訊方式對歐盟廿七國領袖直言，烏軍目前缺乏彈藥，這是歐洲之恥。

歐盟執委會已提議將前述被凍結的俄國資產九成收益，轉給一個由歐盟營運的基金，以資助基輔購買武器；剩餘一成則用於對基輔的預算援助。儘管米、范兩人均聲稱，此一方法獲歐盟國家政府廣泛支持，歐盟兩大國德國與法國亦力挺，但莫斯科表明此舉將是小偷行徑。

不過，路透廿二日引述銀行業高層消息人士報導，部分西方國家銀行正遊說勿採取前述計畫，以免之後當它們涉及相關孳息的轉帳時，恐招致俄國報復和興訟。

另一方面，華盛頓郵報廿一日檢視俄國出口資料數據發現，西方公司至今仍大買俄國大廠的鈦金屬，用於製造軍、民用飛機，例如俄羅斯技術國家國家集團有全球最大鈦製造商、俄國VSMPO-AVISMA股份，其前年外銷三點七億美元的鈦，買家絕大多數是美英德法等西方國家。這凸顯西方因其本國需求而繼續讓特定產品豁免制裁。

俄烏戰爭 俄羅斯 烏克蘭

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