密訪基輔 蘇利文：眾院有望通過援烏

白宮國安顧問蘇利文廿日密訪基輔，上次是去年二月陪美國總統拜登到訪。儘管美國國會將在本周末後休會至四月八日，但蘇利文重申，他相信眾議院終將放行六百億美元（台幣約一點九兆元）對烏軍援追加包裹法案。不過，他廿一日也坦言，眾人皆知該案已卡關太久，他無法預測何時將在國會過關，「但我們正設法使它盡快通過」。

蘇利文在基輔對記者說，各位應相信美國，「我們有信心能做到」。自前年俄烏開戰以來，「我們已提供龐大支援，也將繼續日復一日，並用我們所知的各種方法援烏，我們必定能在國會獲兩黨有力表決，將我們該給的援款交給你們，因此我不覺得今天要商討替代方案」。

白宮國安會發言人華森說，蘇利文向烏克蘭總統澤倫斯基等基輔領導高層重申，美國堅定不移支持烏克蘭自衛，對抗俄羅斯野蠻入侵。但針對外傳美方可能將供應烏軍射程較遠的陸軍戰術飛彈系統，蘇利文未證實。

美國有線電視新聞網（ＣＮＮ）報導，民主黨掌控的聯邦參議院二月雖已通過前述包裹法案，但共和黨籍聯邦眾院議長強生不願將該案交付全院表決。國會目前的討論，聚焦在使其中部分援助以貸款形式通過，如此可能取得眾院共和黨人支持。蘇利文在基輔強調，拜登每天都為該案能在國會過關而「奮鬥不懈」。

強生廿日則表示，他不會關閉提供基輔額外金援的大門。他並承諾，在國會議員完成延宕已久的二○二四會計年度聯邦預算審議後，將立即審議援烏經費，「我們正考慮許多途徑，必須在世界舞台展現力量，我們將這麼做」。

另一方面，路透廿日報導，俄國國防部長蕭伊古當天向高階將領們提到，俄軍正擊退烏軍，俄國政府將在今年底前擴軍，新增兩個軍團、十四個師和十六個旅。他指稱，這些部隊所需兵員將來自政府招募的數十萬名志願役軍人。該報導說，西方國家情報首長們警告，俄烏戰爭恐處於一個轉捩點，基輔亟需其西方友邦供應更多武器，以免烏軍在戰場面臨進一步挫敗。