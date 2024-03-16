俄總統大選 納烏東俄占區

俄羅斯十五至十七日舉行總統大選，據其官媒衛星通訊社報導，包括西伯利亞聯邦管區在內的全俄各地投票站均已開放。在知名異議領袖納瓦尼二月於獄中離奇猝逝後，七十一歲俄國總統普亭幾無懸念將又獲六年任期。俄國獨立民調機構列瓦達中心指稱，他目前支持率破八成，遠高於俄國二○二二年侵烏前。

除了納瓦尼，曾數度發表反普亭政府言論的俄國前副總理涅姆佐夫已於二○一五年二月在克里姆林宮附近遭槍殺；持反對俄烏戰爭立場的丹佐瓦及納德茨丁，則遭俄國中選會以登記參選的簽名有問題為由排除。最後只剩七十五歲俄共黨員卡里托諾夫、五十六歲強硬派民族主義者斯魯茨基，以及四十歲國會下議院「國家院」副議長達凡科夫。

反普亭人士則計畫發起「午（noon）逆普亭」活動，預定十七日中午準時在各投票所排隊，用選票表達抗議或故意給當局找麻煩，例如投無效票、在選票上寫納瓦尼，或投給被反對派視為傀儡的卡里托諾夫等三人。但克宮已警告這類舉動一律視為挑釁當局，警方將進行取締。

二○二○年俄國修憲後，總統任期屆數重新計算，讓普亭可自今年起再選兩任，即最長可任至二○三六年，屆時他約八十三歲，比一九五三年去世的蘇聯領袖史達林執政廿九年還久，成為自凱薩琳大帝以來，在位最長的俄羅斯領袖。據俄國總統選制，第一輪就獲過半選票的候選人直接當選，否則三周後再由首輪第一與第二高票者決選。

自一九九九年以來，歷任總統或總理的普亭長期大權在握。路透十五日報導，克宮不避嫌地宣稱，由於他在上世紀蘇聯解體後，俄國面臨的混亂狀態下解救國家，又挺身而出對抗西方世界，因此贏得整個俄國社會的支持，讓他這次將會勝選。

歐盟理事會主席米歇爾十五日在社群媒體Ｘ以嘲諷語氣寫道，沒反對派、沒自由且沒選擇，「（我）想（先）恭喜普亭取得壓倒性勝利」。

此次大選合格選民逾一點一四億人，包括俄國政府稱為「新領土」的地方：即赫松、札波羅熱、盧甘斯克和頓內次克這四個烏東地區也可投票。儘管除莫斯科二○一四年就從烏克蘭兼併的克里米亞半島，俄軍目前僅能部分掌控這四個地區，但對普亭來說，俄烏戰爭下的大選，將有助鞏固莫斯科對這四地及克里米亞的控制。烏克蘭政府則譴責在這些俄占區舉行選舉，其結果既非法且無效。