歐盟再添50億歐元 軍事資助烏克蘭

（德國之聲中文網）經過數月談判，歐盟成員國同意，向一項共同基金額外注入50億歐元，以支付為烏克蘭提供的武器費用。

這一基金名為"歐洲和平機制"（EFF）。

此前談判的困難之處主要是在於德國和法國的訴求。德國政府提出，未來為烏克蘭提供的雙邊支持也應得到補償。柏林還表示，雙邊支持往往更迅速有效。

此外，德國政府還特別指出，匈牙利數月來阻礙該基金的支付，未來也可能會出現這一情況，因每次都需要所有成員國同意。

對德國來說，這是重要的一點，因單單今年，德國就已承諾為烏克蘭提供價值超過70億歐元的軍事援助。與此同時，德國作為歐盟內最大的經濟體承擔著歐盟四分之一的共同開支。如今達成的一致是，雙邊援助大約一半可獲歐盟的資助。

而法國則要求，該基金僅用於資助歐盟內制造的武器。巴黎的理由是，歐盟的軍工產業需要固定訂單，才能長期提高產量，擁有國際競爭力。但反對者認為，現在關鍵是盡快為烏克蘭提供支持。

最終的妥協方案是，歐盟軍工產業未來在訂單方面將有優先權。如果不能足夠迅速地滿足烏克蘭的需要，那麼，歐盟的這一基金也可用於支付非歐盟國家的企業。

烏克蘭前線的緊張局勢以及美國內政方面對烏克蘭援助爭執不下，都對談判帶來壓力。烏克蘭軍方稱，緊急需要武器彈藥。

"歐洲和平機制"基金在烏克蘭戰爭前就已設立，最初僅為2021-2017年提供約50億歐元資金。

俄羅斯侵略烏克蘭戰爭的突然爆發，使這一金額捉襟見肘。其支出上限已經提高到約120億歐元。

布魯塞爾表示，自俄烏戰爭爆發以來，歐盟及成員國已為烏克蘭提供約280億歐元的軍援。

烏克蘭總統澤連斯基則在其每晚的視頻發言中關注該國加入歐盟的前景。數月來，烏克蘭已是歐盟候選成員國。他強調，目標是今年上半年就開始正式入盟談判。

（德新社、法新社）

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