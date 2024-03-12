回應教宗「白旗說」 烏克蘭：絕不屈服

路透報導，羅馬天主教教宗方濟各日前喊話烏克蘭要有勇氣「舉白旗」，烏克蘭總統澤倫斯基回應將奮戰到底，而俄羅斯外交部則說，方濟各應該是喊話西方國家放棄打敗俄國，認清自己在俄烏戰選錯邊。

八十七歲的方濟各上月接受瑞士公共廣播公司RSI專訪談到，烏克蘭應該拿出「舉白旗」的勇氣，透過談判終結與俄國的戰爭，引爆失言爭議。

對於方濟各的「白旗說」，烏克蘭總統澤倫斯基十日回應說，方濟各是在「二千五百公里外的虛擬調解」，烏克蘭外交部則誓言烏克蘭絕對不會屈服。

烏國外長庫列巴表示永遠不會投降，只會舉起黃藍色國旗，「這是我們生存、死亡和勝利的旗幟，我們永遠不會升起任何其他旗幟」。

俄國外交部發言人沙卡洛娃則說，「我認為，教宗是在要求西方國家放下野心，承認自己選錯邊」。

沙卡洛娃說，西方利用烏克蘭作為打擊俄國的工具。她還說，俄國「從來沒有阻撓談判」，並稱烏克蘭已經「走進死胡同」。

俄國總統普亭先前表示，他出兵烏克蘭不久後，俄烏幾乎達成停火協議，是英國從中作梗。路透上月報導指出，普亭建議在烏克蘭停火以凍結戰爭，但在中間人接觸後遭到美國拒絕。