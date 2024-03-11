開啟第2輪穿梭外交！陸特使李輝俄烏會見層級降低 消息人士：不算特別成功

上周末（3月9日），到訪柏林的中國政府歐亞事務特別代表李輝同德國外交部國務秘書巴格爾（Thomas Bagger）舉行會談。據中國媒體報導，李輝在會談中警告「當前衝突對抗有進一步升級的風險」。他強調，衝突進一步升級「不符合包括中德在內廣大國際社會的共同利益」。他表示，中方願同德方一道，支持適時召開各方平等參與的和平會議，為盡快停火止戰鋪路搭橋。

China Table引述歐盟消息人士的說法，李輝在布魯塞爾和華沙的訪問到目前為止不算是特別成功。在與歐盟代表的討論中，李輝主要重復了俄羅斯的說法。他還對歐盟針對中國企業的制裁表達了批評。

中國政府歐亞事務特別代表李輝此次展開的歐洲之行是中國就推動政治解決烏克蘭危機開啟第二輪穿梭外交。

上周四（3月7日）他訪問了基輔。中國外交部的網頁上發表了極其簡短的新聞稿。新聞稿中僅提到：「李輝特別代表與烏克蘭總統辦公廳主任葉爾馬克（Andriy Yermak）、第一副總理兼經濟部長斯維裡堅科（Yuliia Svyrydenko）、外交部長庫列巴（Dmytro Kuleba）就中烏關係、烏克蘭危機進行了坦誠友好會談。中國駐烏大使範先榮，烏克蘭駐華大使裡亞比金（Pavlo Riabikin）、能源部副部長格林丘克（Svitlana Hrynchuk）等出席」。李輝在基輔僅停留了數個小時，當天傍晚就乘火車離開了基輔。

烏克蘭總統府官方網頁上發表的新聞稿中提到，烏克蘭總統辦公廳主任葉爾馬克在與李輝舉行會談時表示：「我們重視與中國的伙伴關係，並希望今天的會談進一步深化和加強我們兩國之間的關係」。

他還補充說：「親自了解前線的情況、正在發生的事情以及我們當前的處境非常重要」。

烏克蘭方面的代表向李輝介紹了當前的戰場局勢、「糧食走廊」的運作、烏克蘭戰俘返國以及對平民人質權利的保護等等。

烏方還向中國代表團展示了一枚被擊落的朝鮮導彈的殘骸樣本以及從第三方轉移到俄羅斯並被俄羅斯用於攻擊烏克蘭的其它武器的部件。

烏克蘭總統府方面表示，會談期間，雙方還討論了在烏克蘭提出的和平方案基礎上建立公正和平以及恢復烏克蘭領土主權整的前景。

葉爾馬克還介紹了為落實和平方案所采取的措施以及在瑞士舉行的首屆全球和平峰會的籌備情況。他還強調了世界各國盡可能廣泛支持烏克蘭和平方案的重要性。

李輝於3月2日飛抵莫斯科。俄羅斯是中國推動政治解決烏克蘭危機開啟第二輪穿梭外交的首站。俄羅斯外交部在次日（3月3日）對外通報稱，俄羅斯副外長米哈伊爾·加盧津（Mikhail Galuzin）和到訪的中國政府歐亞事務特別代表李輝表示，沒有莫斯科的參與就不可能討論烏克蘭問題的解決方案。

外界觀察到，與去年5月舉行的首次穿梭外交不同，李輝此次斡旋首站從烏克蘭變為俄羅斯。但此次訪俄期間，李輝僅與俄羅斯副外長加盧津進行了會談。去年5月他曾與俄外長拉夫羅夫舉行了會談。第一次斡旋外交中，李輝在烏克蘭曾獲得總統澤連斯基的親自會見。此次會談的主要代表是烏克蘭總統辦公廳主任葉爾馬克。

中國外交部：各方對中方的斡旋努力表示贊賞

今天（3月11日），中國外交部發言人汪文斌在例行記者會上被問及中國政府歐亞事務特別代表李輝此次對歐洲國家的訪問是否取得了哪些進展？汪文斌回答說：「過去一周多的時間裡，李輝特別代表先後訪問了俄羅斯、歐盟總部、波蘭、烏克蘭和德國，今天正在法國訪問。此輪穿梭外交期間，李輝特代同各方以及瑞士外交部的相關負責人舉行會談，傳遞信息，凝聚共識，就停火止戰、政治解決烏克蘭危機同各方深入交換意見，各方對中方的斡旋努力表示贊賞」。

他強調說：「在烏克蘭問題上，我們始終秉持客觀公正的立場，積極勸和促談。我們支持適時召開俄烏雙方認可、各方平等參與、對所有和平方案進行公平討論的國際和會，願繼續為政治解決烏克蘭危機發揮建設性作用」。

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