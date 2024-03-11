教宗建議烏克蘭「舉白旗」 梵蒂岡：不是勸投降

羅馬天主教教宗方濟各在接受瑞士廣播電視台RSI採訪時，就俄烏戰爭表示，烏克蘭應該有勇氣「舉起白旗」，同俄羅斯就止戰進行談判。「談判不是一件讓人羞愧的事」。

他說：「審時度勢、考慮到民眾、有勇氣舉起白旗談判的一方，才是強大的一方。」方濟各還說：「談判從來都不只是投降。而是一種避免把國家引向自我毀滅的勇氣。」

在採訪的另外一處，談到以色列與哈馬斯的戰爭時，方濟各又一次強調：「談判從來不是投降」，歷史告訴人們，遲早要達成一種一致。

但在烏克蘭，人們對「舉白旗」有著另外一種理解。前內政部副部長赫拉申科（Anton Heraschtschenko）在X平台上發文稱：「教宗不是呼籲保衛烏克蘭、譴責殺死成千上萬人的俄羅斯侵略者，實在是奇怪。」烏克蘭前駐奧地利大使舍爾巴（Olexander Scherba）則稱教宗是一個「背信棄義的人」。

基輔官方並未對教宗的有關表述置評。

梵蒂岡教廷試圖平息事態，澄清和解釋教宗的發言。方濟各的發言人布魯尼（Matteo Bruni）表示教宗在採訪中並不是建議烏克蘭投降，而是希望「呼籲停火，激發談判的勇氣」。

他還說，「白旗」一詞，不是教宗主動採用的，而是引用了採訪記者提問對話中的用詞，並稱這「意味著停止敵對行動，並通過勇氣談判達成停火。這不是投降」。

土耳其總統埃爾多安周五（3月8日）在伊斯坦布爾與到訪的烏克蘭總統澤連斯基會談後表示，應該以談判與和平的方式結束，土耳其已準備好主辦一場烏克蘭與俄羅斯都會參加的和平峰會。

不過教宗此次接受採訪是在2月份。RSI電視台周末發表了採訪的部分節選。

（德廣聯、路透社）

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