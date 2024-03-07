聽新聞
test
0:00 / 0:00

德援烏計畫遭洩 國防部長：個人疏失

聯合報／ 編譯高詣軒／綜合報導
德國國防部長佩斯托瑞斯表示正在調查竊聽案，並指控俄羅斯總統普亭試圖製造分裂。(美聯社)
德國國防部長佩斯托瑞斯表示正在調查竊聽案，並指控俄羅斯總統普亭試圖製造分裂。(美聯社)

一段德國空軍機密會議錄音一日被俄羅斯媒體披露，內容談到德國交付烏克蘭「金牛座」長程巡弋飛彈可能性，並引發俄方批評西方國家參與俄烏衝突。德國國防部長佩斯托瑞斯五日回應，此事起因於「個人」操作失當，德軍通訊系統未被入侵，並批評俄國企圖製造分歧。

德軍機密會議 遭俄竊聽 製表／梁采蘩
德軍機密會議 遭俄竊聽 製表／梁采蘩
華爾街日報、法新社報導，德國空軍總監格哈茲二月召集麾下高官透過商業會議平台WebEx開會，會中要求其幕僚準備簡報，說明德國如何能提供烏克蘭金牛座飛彈，摧毀連接俄占克里米亞與俄國本土的克赤大橋及軍火庫等目標。外洩錄音長達卅八分鐘，德國政府證實內容真實性。

烏克蘭向來敦促德方提供射程可達五百公里的金牛座飛彈，但德國總理蕭茲婉拒，擔憂會使德國捲入戰局。烏軍已有英國「暴風影」、法國版ＳＣＡＬＰ飛彈等類似軍備，但烏軍先前用這些飛彈攻擊克赤大橋時，未能造成持續性損害。專家認為，威力、射程較佳的金牛座飛彈可望轟垮該橋。

與會德國軍官在錄音中說，已詳細分析如何攻擊該橋，並說欲規避俄國防空並摧毀該橋，需要十到廿枚金牛座飛彈。格哈茲則提到，是否能行動取決於「政治紅線」，德方能提供基輔一百枚；他並說，英法因為自身庫存耗盡，正施壓德國援烏巡弋飛彈。德軍庫存據信有約五百枚金牛座飛彈。

德國官員並在會議聲稱，美英法在烏克蘭留有軍人，協助操作複雜的西方軍備，對此三國均已表示否認。克里姆林宮四日說，錄音內容證明西方國家參與烏克蘭衝突。華爾街日報認為，這次外洩事件為克宮帶來宣傳勝利。

對這次「錄音門」調查知情的官員說，WebEx廣泛被德軍等敏感政府部門使用，此次事件應為警訊。佩斯托瑞斯則說，德軍使用該平台為合法並備有額外安全措施，會議被攔截是因為一名與會者在新加坡參加航空展，透過「未授權的線路」打進會議，故為「個別使用者的錯誤」。

佩斯托瑞斯說，新加坡航展吸引各國高階軍官出席，俄國情報部門派員到出席者下榻的飯店廣泛竊聽，因此該會議被攔截「是歪打正著」。

佩斯托瑞斯並淡化該會議重要性，表示那只是軍事人員之間「假設性」討論，未牽涉決策或具體計畫。他並說，已和多個盟國通話，各國對德國的信任並未受損。他也指控克宮企圖製造德國國內分裂，離間國內對於援烏意見不同的各政黨。

不過倫敦國王學院戰爭研究專家瑪麗娜．米龍說，經過這次事件，「我不認為德國總理蕭茲會批准金牛座飛彈援助烏克蘭」。

這次「錄音門」也再次凸顯德國面對俄國情蒐的弱點；先前已有一位德國聯邦情報局（BND）高官因涉嫌替俄國情蒐而被逮。

俄烏戰爭 俄羅斯 烏克蘭

延伸閱讀

花蓮之光 黃湘涵師生翻糖作品德國賽受肯定囊括10金

台大攜台積電、德國培育半導體人才 首批30人

台大攜台積電、德國政府 30名外生來台接受半導體訓練

特斯拉德國超級工廠遭縱火停擺 極左組織坦承犯行

相關新聞

德援烏計畫遭洩 國防部長：個人疏失

一段德國空軍機密會議錄音一日被俄羅斯媒體披露，內容談到德國交付烏克蘭「金牛座」長程巡弋飛彈可能性，並引發俄方批評西方國家...

納瓦尼遺孀號召 總統投票日展現抗議聲量

已故俄羅斯異議領袖納瓦尼遺孀尤莉雅今天號召同胞，在本月稍晚登場的大選投票日，以在投票所外大排長龍、在選票寫上「納瓦尼」等...

俄烏漏夜發動無人機攻勢 俄工廠遭擊中、烏至少7人傷

俄羅斯地方官員表示，烏克蘭出動無人機攻擊邊界附近一座俄羅斯採礦廠，並攻擊一處燃料廠，引發大火

影／烏軍慘痛損失…俄軍罕見反砲兵勝利 美援海馬士在烏東首見被毀

俄羅斯官媒RT與「富比世」網站作者艾克（David Axe）5日報導，俄羅斯軍隊經過兩年努力，終於在烏東摧毀了一輛美國援...

受邀出席拜登國情咨文 烏克蘭第一夫人卻婉拒？原因恐出在納瓦尼遺孀

美國總統拜登7日將發表年度國情咨文，但烏克蘭第一夫人歐蓮娜．澤倫斯基（Olena Zelenska）拒絕了白宮發出的出席...

拜登國情咨文演說…俄羅斯將成重要議題 納瓦尼遺孀受邀卻未能出席

白宮表示，美國總統拜登邀請已故俄羅斯反對派領袖納瓦尼（AlexeiNavalny）遺孀尤莉雅（Yulia Navalna...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。