德援烏計畫遭洩 國防部長：個人疏失

一段德國空軍機密會議錄音一日被俄羅斯媒體披露，內容談到德國交付烏克蘭「金牛座」長程巡弋飛彈可能性，並引發俄方批評西方國家參與俄烏衝突。德國國防部長佩斯托瑞斯五日回應，此事起因於「個人」操作失當，德軍通訊系統未被入侵，並批評俄國企圖製造分歧。

德軍機密會議 遭俄竊聽 製表／梁采蘩 華爾街日報、法新社報導，德國空軍總監格哈茲二月召集麾下高官透過商業會議平台WebEx開會，會中要求其幕僚準備簡報，說明德國如何能提供烏克蘭金牛座飛彈，摧毀連接俄占克里米亞與俄國本土的克赤大橋及軍火庫等目標。外洩錄音長達卅八分鐘，德國政府證實內容真實性。

烏克蘭向來敦促德方提供射程可達五百公里的金牛座飛彈，但德國總理蕭茲婉拒，擔憂會使德國捲入戰局。烏軍已有英國「暴風影」、法國版ＳＣＡＬＰ飛彈等類似軍備，但烏軍先前用這些飛彈攻擊克赤大橋時，未能造成持續性損害。專家認為，威力、射程較佳的金牛座飛彈可望轟垮該橋。

與會德國軍官在錄音中說，已詳細分析如何攻擊該橋，並說欲規避俄國防空並摧毀該橋，需要十到廿枚金牛座飛彈。格哈茲則提到，是否能行動取決於「政治紅線」，德方能提供基輔一百枚；他並說，英法因為自身庫存耗盡，正施壓德國援烏巡弋飛彈。德軍庫存據信有約五百枚金牛座飛彈。

德國官員並在會議聲稱，美英法在烏克蘭留有軍人，協助操作複雜的西方軍備，對此三國均已表示否認。克里姆林宮四日說，錄音內容證明西方國家參與烏克蘭衝突。華爾街日報認為，這次外洩事件為克宮帶來宣傳勝利。

對這次「錄音門」調查知情的官員說，WebEx廣泛被德軍等敏感政府部門使用，此次事件應為警訊。佩斯托瑞斯則說，德軍使用該平台為合法並備有額外安全措施，會議被攔截是因為一名與會者在新加坡參加航空展，透過「未授權的線路」打進會議，故為「個別使用者的錯誤」。

佩斯托瑞斯說，新加坡航展吸引各國高階軍官出席，俄國情報部門派員到出席者下榻的飯店廣泛竊聽，因此該會議被攔截「是歪打正著」。

佩斯托瑞斯並淡化該會議重要性，表示那只是軍事人員之間「假設性」討論，未牽涉決策或具體計畫。他並說，已和多個盟國通話，各國對德國的信任並未受損。他也指控克宮企圖製造德國國內分裂，離間國內對於援烏意見不同的各政黨。

不過倫敦國王學院戰爭研究專家瑪麗娜．米龍說，經過這次事件，「我不認為德國總理蕭茲會批准金牛座飛彈援助烏克蘭」。

這次「錄音門」也再次凸顯德國面對俄國情蒐的弱點；先前已有一位德國聯邦情報局（BND）高官因涉嫌替俄國情蒐而被逮。