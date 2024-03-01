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阻西方介入俄烏 普亭再嗆動核武

聯合報／ 編譯茅毅／綜合報導
俄羅斯總統普亭29日發出俄烏戰爭以來最直白的使用核武威脅，表示西方國家若採取任何加強支持烏克蘭的行動，「的確可能引發使用核子武品衝突的風險，這意味著所有文明將遭到毀滅」。路透
俄羅斯總統普亭29日發出俄烏戰爭以來最直白的使用核武威脅，表示西方國家若採取任何加強支持烏克蘭的行動，「的確可能引發使用核子武品衝突的風險，這意味著所有文明將遭到毀滅」。路透

俄羅斯總統普亭二月廿九日對國會發表年度國情咨文，表示若西方世界比現在更直接干預俄烏戰爭，將面臨爆發核衝突的可能性，俄國戰略核武已處於保證可用狀態。紐約時報指出，普亭升高對歐美的威脅。

普亭談到俄烏戰爭、核能力、俄國經濟發展與對西方關係等廣泛議題。他指稱，正幫烏克蘭攻擊俄國領土的西方國家最終必須了解，其一切作為恐真的引發動用核武的衝突，因而毀滅人類文明。他嗆聲道，「我們也有能攻擊他們領土目標的武器，他們難道不了解嗎？」

普亭還提到法國總統馬克宏二月廿六日宣稱不排除出兵烏克蘭，普亭說，「我們對那些曾派軍隊到我們領土的外國命運，記憶猶新」，但可能的干涉者將面臨遠比過去悲慘的後果。普亭顯然是指納粹德國希特勒及法國拿破崙。

普亭說，由於北約東擴至芬蘭及瑞典，莫斯科必須強化在俄國西部的軍事部署。

他強調，俄國戰略核武已處於充分準備狀態，「匕首」高超音速飛彈已在俄烏戰場發揮高效。海基的「鋯石」高超音速飛彈、「先鋒」洲際高超音速飛彈及「佩雷斯維特」雷射作戰系統均已投入實戰；對「海燕」巡弋飛彈的測試即將完成，「海神」水下無人艇和首批量產的「薩爾馬特」重型彈道飛彈皆已撥交部隊。

普亭還說，西方指控俄國計畫在太空部署核武的說法不實。俄方也準備好與美方就戰略穩定進行對話，亦即美俄限武談判。

俄國總統大選預定三月十五至十七日舉行，各界預料普亭將獲又一個六年總統任期。

俄烏戰爭 俄羅斯 烏克蘭

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