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澤倫斯基訪南歐 盼合作生產武器

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導
澤倫斯基近日頻頻出訪，到沙烏地阿拉伯、南歐國家尋求各類幫助。（@ZelenskyyUa via X）
澤倫斯基近日頻頻出訪，到沙烏地阿拉伯、南歐國家尋求各類幫助。（@ZelenskyyUa via X）

西方的軍援一再延宕，烏克蘭總統澤倫斯基盼與南歐國家聯合生產，以緩合武器短缺的燃眉之急！他28日來到阿爾巴尼亞訪問，並表態願意與塞爾維亞、北馬其頓與克羅埃西亞等國家合作生產武器。但巴爾幹國家並非都支持西方，如最大的塞爾維亞就與俄羅斯親近，而其他國家不見得能配合生產技術。

南歐國家態度不一

根據《半島電視台》報導，澤倫斯基訪問完沙烏地阿拉伯後，隨即來到巴爾幹半島的阿爾巴尼亞，與塞爾維亞、科索沃、波士尼亞與赫塞哥維納、克羅埃西亞與摩爾多瓦等13個東歐國家代表會面。澤倫斯基說，烏克蘭雖有500家軍火公司，但仍面臨武器彈藥的供應危機，希望能與南歐國家聯合生產武器。

不過巴爾幹國家的立場並不一致：北馬其頓與蒙特內哥羅已經是北約會員國，都有加入西方對俄羅斯的經濟制裁，並提供武器裝備給烏克蘭。但塞爾維亞向來親俄，而烏克蘭過去也未承認科索沃的國家地位。目前烏克蘭主要想爭取與南斯拉夫解體前有生產軍火的塞爾維亞與克羅埃西亞合作。

拼命尋找各類援助

自由歐洲電台》提到，澤倫斯基也透露，西方國家對烏克蘭的軍援幾乎都遲到，這對俄羅斯總統普丁來說是大禮。

他近來也出訪沙烏地阿拉伯，盼透過沙、俄在石油生產的合作，讓沙烏地調停俄烏衝突，但澤倫斯基先前曾提出10點和平計畫，要求俄軍全面撤出烏克蘭，相關條件遭到俄羅斯拒絕，停戰仍顯遙遙無期。

除了撤出烏東戰略要地阿瓦迪夫卡外，烏克蘭軍隊也指出，他們在堅守4個月後，近日也從阿瓦迪夫卡附近的2、3個村莊陸續撤離。軍事專家指出，俄羅斯的武器與兵員相對烏克蘭仍具有優勢，烏東戰線正被俄羅斯緩慢推進，西方必須要留意相關威脅。

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俄烏戰爭 俄羅斯 烏克蘭

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