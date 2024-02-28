中國再向俄烏兩國派遣特使

中國外交部發言人毛寧在例行記者會上表示，中國派遣特使，「將繼續發揮自身獨特作用，開展穿梭外交，凝聚各方共識，為推動政治解決烏克蘭危機貢獻中國智慧。」毛寧還強調，過去兩年中，中方「從未放棄勸和的努力，從未停下促談的腳步」；且「沒有袖手旁觀，沒有拱火澆油，更沒有從中漁利」。

中國特使李輝去年5月已經訪問過烏克蘭和俄羅斯進行斡旋，但沒有取得成果。更早前，中國曾就俄烏沖突發表過立場文件，呼籲各方「尊重主權、促進停火、恢復和談」。

不過，不少批評人士都認為，表面堅持中立的北京一直在暗中支持俄羅斯總統普亭。2022年2月、俄烏戰爭全面爆發前三個星期，中國在接待到訪的普亭時曾高調表示「中俄友誼無上限」；此後，中國也始終拒絕譴責俄羅斯的侵略行為。

就在2月26日與27日，中國外交部副部長孫衛東前往莫斯科，與俄羅斯外長拉夫羅夫、副外長魯登科舉行會晤，就中俄關系、上合組織、中俄亞太地區事務展開磋商。

孫衛東在會晤中說，「在習近平主席和普亭總統的戰略引領下，中俄新時代全面戰略協作伙伴關系健康穩定深入發展，兩國關系處於歷史最好時期。」

目前，烏克蘭軍隊面臨巨大的壓力，受到外援彈藥不足等多種不利因素的困擾，多條戰線都不得不撤退。同時，按照總統澤連斯基的說法，人口約4000萬的烏克蘭在兩年來的戰事中僅陣亡人數就高達3.1萬人。

就在本周早些時候，法國總統馬克龍公開說，可以想象北約直接向烏克蘭派兵。不過，美國、德國等其他盟友已經紛紛否認了這種可能。

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