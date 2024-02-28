停戰不只靠西方 澤倫斯基找沙烏地

【台灣醒報記者呂翔禾綜合報導】

只要能協助停戰的國家，烏克蘭都希望能努力爭取！烏克蘭總統澤倫斯基27日訪問沙烏地阿拉伯，與王儲薩勒曼會面。由於沙烏地與俄羅斯都是石油輸出國組織聯盟（OPEC+）成員，沙烏地也希望調停俄烏戰爭，增加國際影響力，但俄烏雙方都不願接受彼此提出的停戰協議，中國也曾試圖調停，但未成功。

沙國要提升影響力

根據《半島電視台》報導，澤倫斯基27日訪問沙烏地阿拉伯，與王儲薩勒曼會面，雙方討論由烏克蘭提出的停戰計畫。澤倫斯基表示，相當感謝沙烏地想要協助雙方調停，沙烏地則希望召集國際各方一起努力讓俄烏危機結束。

近日烏克蘭軍隊在東部戰線逐漸被俄羅斯回推，由於俄軍的數量與武器占優勢，而西方答應烏克蘭的許多軍援有耽誤，因此讓烏軍目前處於物資短缺的狀況。澤倫斯基也四處尋找可讓戰局暫緩的空間，而沙烏地與俄羅斯在石油生產上長期有互動，薩勒曼也想藉由調停俄烏戰爭，提升國際影響力。

俄烏調停有難度

不過澤倫斯基曾提出10點停戰協議，包括俄羅斯要承擔戰爭罪名、全面撤出侵占領土（包括2014年戰裡的克里米亞），還有交換戰俘等，但俄羅斯無法接受，並堅持一定要東部兩省頓涅茨克與盧甘斯克獨立，雙方僅在戰爭中進行過一次大型交換戰俘，還是由沙烏地等海灣國家協助促成。

因此沙烏地希望透過與俄羅斯的關係，讓俄烏戰爭劃下句點。不過《美國之音》提到，中國之前也曾提出10點和平計畫，但俄烏雙方都無法接受，最後不了了之，調停具有一定難度。

雖然國際近日有瑞士等國家呼籲中國再次介入俄烏戰爭調停，但因為中國與俄羅斯已經是「無限制戰略夥伴」的關係，讓西方擔心中國不願譴責俄羅斯。

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