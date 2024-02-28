馬克宏提議出兵助烏 歐洲各國搖頭

法國總統馬克宏廿六日呼籲西方國家加強支持烏克蘭，並稱不排除向烏克蘭出兵。然而，德國、西班牙、波蘭、捷克等歐洲國家和北約秘書長，都表示無意出兵烏克蘭。

馬克宏廿六日在總統府主持一場有廿多名歐洲領袖出席的烏克蘭會議，被記者問及是否會向烏克蘭派遣西方軍隊時，馬克宏表示，會議已討論過此事，雖然沒有達成共識，但不能排除任何可能性。

馬克宏宣稱不排除出兵，立即在歐洲引發強烈反應。德國總理蕭茲說，歐洲各國和北約盟國不會派出地面部隊和任何軍人到烏克蘭。

波蘭和捷克表示，歐洲各國將持續援助烏克蘭，但無意派兵。

西班牙政府發言人也說，不同意派兵到烏克蘭。

北約組織秘書長史托騰柏格表示，北約無意派遣戰鬥部隊到烏克蘭。

匈牙利國會廿六日表決同意瑞典加入北約，掃除瑞典入會最後障礙，瑞典總理克里斯特森廿七日表示，派兵至烏克蘭「完全不可能發生」。

斯洛伐克總理費科聲稱，他對法國這場會議上充斥戰鬥氣氛感到失望，斯洛伐克絕對不會同意出兵烏克蘭。