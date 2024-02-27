共和黨「美國優先論」 阻對烏軍援

烏克蘭總統澤倫斯基疾呼華府批准軍援。但美國有線電視新聞網（CNN）廿六日分析，在共和黨總統初選一路領先的前總統川普已改變該黨外交方針，其美國優先主張成為共和黨信條，支持者認為美國不應在美墨邊境面臨危機時，又花巨款幫基輔打仗。

俄烏戰爭滿兩年，澤倫斯基廿五日接受CNN訪問時說，親川普的聯邦參議員范斯等共和黨人不理解烏俄衝突要害，應到前線看看。

但川普已引領共和黨遠離該黨參院領袖麥康諾等黨內傳統保守派代表的國際主義及反俄過往。在部分黨內人士逐漸不耐援烏下，川普展現對俄羅斯總統普亭的友好，並凸顯他未能處理美墨邊境危機，藉此反對總統拜登的核心外交政策目標。

共和黨正改頭換面，隨著基層選民不滿國內多年經濟危機，以及海外戰爭的昂貴代價，過往提倡全球主義外交政策的黨內原則遭捨棄，改為偏好以交易方式面對美國對外承諾。這可能已不是老布希、雷根、尼克森及艾森豪等共和黨籍總統的共和黨。

川普是前述世界觀代表。他反對繼續援烏的理念，正是他對數百萬名共和黨選民具政治吸引力的關鍵構成要素。這也是為何相對弱勢、缺乏經驗的聯邦眾議院議長強生，一旦將參院二月通過的新援外法案付諸表決，其議長寶座恐不保。

川普的看法和明年重返白宮的可能性，已造成廣泛地緣政治影響。隨著川普的政治影響力愈來愈大，廿四日又贏得南卡羅來納州黨內初選，尚未擺脫川普第一任期帶來創傷的歐洲盟邦日益焦慮。但即使拜登連任，也不保證美國援烏將源源不絕。烏軍近期沙場上的苦戰，已使美方更擔心最終勝利遙不可及。

從民調也可看出美國民眾對金援烏克蘭的支持逐漸流失，共和黨選民尤為明顯。CNN去年八月民調就顯示，約五成五美國人認為國會不應授權追加援烏經費，反對新一輪撥款的共和黨人更達七成一。CNN分析，無論今年大選鹿死誰手，國會權力平衡可能相差甚微，這代表逐漸傾向民族主義的共和黨未來或許能阻擋更多對烏援助。