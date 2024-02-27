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澤倫斯基盼美「1個月通過援烏」

聯合報／ 編譯盧思綸／綜合報導
烏克蘭總統澤倫斯基廿五日在基輔的記者會上談到烏軍傷亡和反攻計畫。（法新社）
烏克蘭總統澤倫斯基廿五日在基輔的記者會上談到烏軍傷亡和反攻計畫。（法新社）

美國聯邦參議院雖已通過援助烏克蘭、以色列和台灣等印太盟友的包裹法案，但交付聯邦眾議院審議後卻卡關。烏克蘭總統澤倫斯基廿五日疾呼亟需一個月內獲得六百億美元軍援，希望美國國會高抬貴手，否則他懷疑自己「究竟活在什麼世界」。但據美國國會時程，眾院目前休會。

澤倫斯基並透露，俄軍準備五月底或今夏發動新一波攻勢，但基輔已擬定數個具體反攻方案，二月初撤換武裝部隊總司令扎盧茲尼、改由地面部隊司令瑟爾斯基接任，也是戰略一環。但澤倫斯基未詳述該計畫，並聲稱去年外界期待已久的大反攻，相關計畫事先遭洩漏給莫斯科。

澤倫斯基直言，缺乏美國軍援將削弱烏軍戰力，而且未必能找到適當武器及其數量。他舉美製愛國者防空飛彈為例，該系統已多次保護前線烏軍免於俄軍飛彈襲擊，但要價約達十五億美元，若少了美國支持，烏克蘭即無力負擔。

澤倫斯基表明缺乏防空系統的歐洲盟友無法在軍援上取代美國地位。儘管歐盟又加碼提供烏克蘭五百億歐元，但其主要作為財政援助、而非軍援。若美國國會不批准最新援烏法案，令人懷疑自己究竟活在什麼世界，但他仍有信心國會終將放行。

不過，澤倫斯基不忘強調，必要時烏克蘭將尋求其他國家協助、貸款甚至施壓盟友。

白宮國安顧問蘇利文廿五日對此回應說，已籲請共和黨眾議員放行法案，唯有國會有權通過金援。他並敦促共和黨籍眾院議長強生打破政黨藩籬，讓總統拜登這項最新援烏計畫交付表決。

另一方面，澤倫斯基廿五日還罕見提到自前年俄國入侵以來，烏軍陣亡人數累計三點一萬。這是基輔一年多以來，首次公開談到官方相關統計數字。

澤倫斯基宣稱不是卅萬、十五萬名烏軍官兵陣亡，俄總統普亭在造謠。但這對烏克蘭而言仍是嚴重損失，至於具體傷兵人數則無法透露，以免遭莫斯科利用。他還說，「我們真不知道有多少平民死亡」。

澤倫斯基顧問波多利雅科二○二二年底曾聲稱，當時已有一點三萬名烏軍陣亡，此後基輔則不再對外談論相關數據。但紐約時報去年八月曾引述美國高官報導，當時烏軍已達七萬人犧牲，並有十萬至十二萬名傷員。

俄國官方則幾乎不曾提供傷亡統計。俄國國防部去年一月曾指稱逾六千名軍人喪生。但美英官員均認為實際數字應高出許多。

俄烏戰爭 俄羅斯 烏克蘭

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