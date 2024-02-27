澤倫斯基盼美「1個月通過援烏」

美國聯邦參議院雖已通過援助烏克蘭、以色列和台灣等印太盟友的包裹法案，但交付聯邦眾議院審議後卻卡關。烏克蘭總統澤倫斯基廿五日疾呼亟需一個月內獲得六百億美元軍援，希望美國國會高抬貴手，否則他懷疑自己「究竟活在什麼世界」。但據美國國會時程，眾院目前休會。

澤倫斯基並透露，俄軍準備五月底或今夏發動新一波攻勢，但基輔已擬定數個具體反攻方案，二月初撤換武裝部隊總司令扎盧茲尼、改由地面部隊司令瑟爾斯基接任，也是戰略一環。但澤倫斯基未詳述該計畫，並聲稱去年外界期待已久的大反攻，相關計畫事先遭洩漏給莫斯科。

澤倫斯基直言，缺乏美國軍援將削弱烏軍戰力，而且未必能找到適當武器及其數量。他舉美製愛國者防空飛彈為例，該系統已多次保護前線烏軍免於俄軍飛彈襲擊，但要價約達十五億美元，若少了美國支持，烏克蘭即無力負擔。

澤倫斯基表明缺乏防空系統的歐洲盟友無法在軍援上取代美國地位。儘管歐盟又加碼提供烏克蘭五百億歐元，但其主要作為財政援助、而非軍援。若美國國會不批准最新援烏法案，令人懷疑自己究竟活在什麼世界，但他仍有信心國會終將放行。

不過，澤倫斯基不忘強調，必要時烏克蘭將尋求其他國家協助、貸款甚至施壓盟友。

白宮國安顧問蘇利文廿五日對此回應說，已籲請共和黨眾議員放行法案，唯有國會有權通過金援。他並敦促共和黨籍眾院議長強生打破政黨藩籬，讓總統拜登這項最新援烏計畫交付表決。

另一方面，澤倫斯基廿五日還罕見提到自前年俄國入侵以來，烏軍陣亡人數累計三點一萬。這是基輔一年多以來，首次公開談到官方相關統計數字。

澤倫斯基宣稱不是卅萬、十五萬名烏軍官兵陣亡，俄總統普亭在造謠。但這對烏克蘭而言仍是嚴重損失，至於具體傷兵人數則無法透露，以免遭莫斯科利用。他還說，「我們真不知道有多少平民死亡」。

澤倫斯基顧問波多利雅科二○二二年底曾聲稱，當時已有一點三萬名烏軍陣亡，此後基輔則不再對外談論相關數據。但紐約時報去年八月曾引述美國高官報導，當時烏軍已達七萬人犧牲，並有十萬至十二萬名傷員。

俄國官方則幾乎不曾提供傷亡統計。俄國國防部去年一月曾指稱逾六千名軍人喪生。但美英官員均認為實際數字應高出許多。