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俄烏戰爭兩周年 西方想拉烏入北約

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導

烏克蘭打贏俄烏戰爭，只能靠烏克蘭加入北約？24日是俄烏戰爭兩周年，烏克蘭總統澤倫斯基雖堅持會帶領人民打贏勝仗，但近來烏軍物資匱乏、還撤出戰略要地，讓義大利與加拿大等西方國家有意讓烏克蘭加入北約組織，獲得更多幫助。但這也代表其他國家出面與俄羅斯對抗，有擴大成全面戰爭的風險。

美對烏的支持減弱？

根據《英國廣播公司》報導，烏克蘭首都基輔24日舉行俄烏戰爭2周年的紀念活動，包括義大利總理梅諾尼、加拿大總理杜魯道、比利時總理德克羅與歐盟執委會主席馮德萊恩都到場致意。澤倫斯基表示，大家都希望戰爭趕快結束，但一定要是烏克蘭獲得勝利，他會與民眾一起努力繼續抗戰。

美聯社》提到，澤倫斯基近日也與美國民主黨參議院領袖舒默率領的訪問團見面，表達美國對烏克蘭的支持不變，但美國總統拜登在去年的1 周年活動出席致意，今年卻沒有任何美國高官出席。馮德萊恩則稱讚烏克蘭軍隊防衛國土的決心，並對於他們未來抵抗俄羅斯軍隊入侵感到相當有信心。

戰事恐擴大

但澤倫斯基近日在慕尼黑安全會議等場合，持續呼籲對國內厭戰感提升的西方更要繼續支持烏克蘭，面臨許多彈藥已不足的困境，烏軍近日還被迫撤出東部戰略要地阿夫迪夫卡，而俄羅斯國內正進行總統大選，總統普丁為了提升選情，俄軍對烏克蘭的施壓力道只會更大，讓烏克蘭備感壓力。

因此義大利與加拿大也在紀念活動上宣布，與烏克蘭簽定雙邊協議，盼協助烏克蘭加入北約。兩國與英、美近日也研議對烏克蘭新的支持方案，還有對俄羅斯推出新一波的經濟制裁，但俄羅斯持續以飛彈與無人機攻擊烏克蘭，並透過伊朗、北韓與中國等國家暗中獲得援助，印度也仍向俄羅斯購買石油。

由於北約是集體安全機制，若有會員國受到攻擊，其他會員國需要出兵援助，外界擔心若烏克蘭加入北約，恐讓戰爭擴大為全面衝突。

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