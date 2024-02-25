星期人物／納瓦尼遺孀 尤莉雅誓要普亭倒台

尤莉雅總說她是政治人物妻子，並不想當政治人物。但在俄羅斯頭號異議人士納瓦尼猝逝後，鎂光燈將這位遺孀推到舞台中央，儼然成為俄國異議人士代表。

俄國當局十六日宣布納瓦尼死於北極流放地改造營時，尤莉雅正在慕尼黑安全會議。過去這周她出席歐盟外長會議，加強對俄制裁。廿二日尤莉雅帶女兒到舊金山拜會美國總統拜登，廿三日美國財政部宣布將制裁俄國逾五百個目標。

天生從政料 接丈夫遺志

美國駐俄前大使麥弗爾回想，尤莉雅天生是從政的料，只是她從來不想，她認為那是夫婿的工作。

結縭廿多年，尤莉雅首度拋頭露面是二○二○年八月。她在俄國一間破舊醫院尋找陷入昏迷的納瓦尼。她對助理說，「我們要求立即釋放他」。在奧斯卡最佳紀錄片納瓦尼事件簿中，尤莉雅回憶那驚心動魄一刻。之後納瓦尼在德國被診斷身中足以致命的神經毒劑諾維喬克。

歷史十六日重演，納瓦尼疑似「被猝死」。三天後尤莉雅又出現在鏡頭前，呼籲俄國仁人志士跟她站在一起。她說，「這些年來，我總是在阿雷西（納瓦尼名字）身旁，參與抗議、遭軟禁、遭下毒、抄家、羈押和坐牢。普亭殺害阿雷西時，一半的我也隨之死去。剩下一半的我告訴自己沒權利放棄」。

九分鐘影片數小時內就逾二五○萬次瀏覽。俄國政府宣傳機器也沒閒著，播出後隨即鋪天蓋地將尤莉雅描述為西方情報機關工具，常到海外度假又愛跑趴。

甘當賢內助 不喜站幕前

四十七歲的尤莉雅出身莫斯科中產家庭，父親是研究員、母親是公務員，兩人很早就離婚，尤莉雅十八歲時父親去世。她大學主修國際關係，曾在銀行短暫工作，一九九八年在土耳其度假時認識納瓦尼後迅速相戀，二○○○年結婚，女兒（廿三歲）跟兒子（十六歲）分別在加州和德國念書。

尤莉雅向來自認其主要角色是母親和妻子，她也從未抱怨納瓦尼將政治擺在家庭前。如今她同意接棒，設法凝聚像散沙的俄國反對陣營。友人形容納瓦尼作風強勢，她私下則是他的守護者、諮詢者、撫慰者和傾聽者，甚至形塑他的想法。

旁人質疑納瓦尼二○二○年中毒後赴德就醫，明知回國後難逃牢獄之災，為何偏向虎山行？尤莉雅說，他可以選擇過太平日子，但他不能，他熱愛俄國至深至誠，不惜獻上生命。

散沙反對派 整合是難題

這對夫婦二○二一年返俄途中還在機上自拍模仿電影橋段，高呼「備好伏特加，我們要回家囉！」納瓦尼一下機就遭帶走，他大喊妻子名字，這是兩人最後一次以自由之身相見。納瓦尼入獄時只能透過書信聯絡。

哈佛大學甘迺迪學院研究員阿爾巴茨說，身為政治人物的納瓦尼有兩個面向，一是他自己、另一則是尤莉雅。俄國有許多優秀政治人物，卻都比不上納瓦尼，但尤莉雅可以。觀察家也說，她較無政治包袱，又有道德光環，整合誰也不服誰的俄國反對陣營機率較高。

俄國學者加利亞莫夫認為，尤莉雅只是單純接下丈夫的棒子，普亭政府要抹黑她很困難。但普亭政治盟友、俄國前總統麥維德夫仍酸說，看到她微笑，「我認為這天她已等很久了，期望自己的一片天」。

尤莉雅則強調，「我們能為阿雷西和自己所做的事中，最重要就是用更大決心與力道繼續抗爭。我知道這看來像不可能的任務，但我們必須團結一致，才能推翻這個喪心病狂政權」。