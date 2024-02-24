俄侵烏將滿2年 美再制裁500目標

俄羅斯侵烏兩周年前夕，美國財政部副部長艾迪耶摩廿二日表示，美國廿三日將對俄國五百多個目標實施制裁。美國也正試圖使莫斯科為俄國反對派領袖納瓦尼猝死疑雲負責。

廿四日是俄國全面侵烏兩周年。艾迪耶摩說，這波和其他國家合作的行動，將針對俄國軍工集團以及讓俄國便於獲取所需商品的第三國公司。而相關制裁與出口管制旨在拖慢俄國步伐，使其更難以打這場戰爭。

美國有線電視新聞網（ＣＮＮ）報導，總統拜登廿三日發表長篇聲明，痛批俄國總統普亭邪惡地猛烈攻擊烏克蘭，並正式宣布新一波對俄制裁，以應對納瓦尼暴卒事件和俄國侵烏。拜登提到，此次制裁將鎖定與納瓦尼遭監禁有關連的個人，還有俄國的財金部門、國防工業基礎、採購網絡及逃避制裁者，將確保普亭為其在國外侵略和在國內鎮壓付出更高代價。

美國聯邦參議院民主黨籍多數黨領袖舒默等五位該黨同僚選在兩周年前夕訪烏會晤總統澤倫斯基。ＣＮＮ報導認為，此舉除重申美國挺烏，並針對參院雖已通過、但仍在眾院卡關的白宮對烏、以色列及台灣等美國盟友最新援助法案，加大對共和黨籍眾議員的施壓力道。

歐盟廿三日亦通過其對俄的第十三波制裁包裹措施，其中包括一○六人及八十八個實體，都涉及對烏敵意行動。而自俄國侵烏以來，歐盟共已制裁幾乎兩千個個人與實體。國際貨幣基金（ＩＭＦ）廿二日則宣布將撥款八點八億美元（約台幣二八○億元）援烏。

但紐約時報及華爾街日報廿二日則報導，近兩年來美國為首多國雖祭出孤立俄國行動，被稱為史上最大制裁，收效卻有限，未能停止俄國的戰爭機器。除北美及歐洲，仍有多國堅不選邊站，中國大陸、印度和巴西還充實俄國的戰爭倉庫。

另一方面，拜登廿二日說，他在舊金山私下會見納瓦尼遺孀尤莉雅及其女兒妲夏。他除致上最誠摯哀悼，並代表美國政府就納瓦尼超凡勇氣、對抗貪腐，追求自由民主與法律面前人人平等的俄國表達敬意。美國國務卿布林肯也說，納瓦尼之死反映出普亭治下俄國的衰弱。