波蘭農民抗議穀物傾銷 烏克蘭左支右絀

如果烏克蘭不能對外銷售農作物，恐將無法在俄烏戰爭中撐下去。波蘭農民近日抗議政府，放任烏克蘭以低價在國內傾銷穀物，還要推動歐盟的農業改革，有損農民生計。對此，烏克蘭總統澤倫斯基希望能與波蘭政府談談，一起安撫波蘭農民。近日俄烏戰況對烏克蘭愈來愈不利，讓澤倫斯基很焦慮。

盼協助安撫波蘭農民

根據《半島電視台》報導，波蘭農民近日因歐盟欲推動農業改革而走上街頭，不滿包括限用農藥、強制休耕部分農地等政策，恐傷及農家生計。其中更有人不滿政府放任烏克蘭以低價傾銷穀物，還揚言應該在俄烏戰爭中支持俄羅斯，讓澤倫斯基很緊張，呼籲想跟波蘭政府在波烏邊界會談，緩解農民不滿。

他說，波蘭農民恐對烏克蘭有誤解，希望不要升溫到雙方農民彼此羞辱的場面，但確保烏克蘭能繼續出口穀物對烏克蘭能否確保國安相當重要，盼能與波蘭新總理圖斯克、歐盟官員好好溝通。澤倫斯基也向波蘭政府喊話，對於波蘭農民在抗議中要求政府支持俄羅斯的說法難以接受。

波蘭政府尚未有進一步回應，不過《金融時報》提到，作為北約重要成員，波蘭不論先前的右派政府，還是目前的中左派，都相當支持烏克蘭，包括提供軍武、收容烏克蘭難民與提供援助。不過近日因歐盟推動農業改革，在法國、比利時、西班牙與義大利等國都有農民群起抗議，浪潮延續到波蘭時卻也傷及烏克蘭。

烏克蘭處境益發艱難

歐盟新農業政策希望限制農民耕作面積，保留部分土地休耕以恢復生產力，並要逐步禁用殺蟲劑，但這讓歐洲農民相當不滿，認為歐盟或政府推動相關措施時並未提供農民補償或配套措施，使農民生計受到嚴重影響。法國、義大利與波蘭等國農民都將牽引機開到交通幹道阻塞交通，還有焚燒稻草堆表達不滿。

烏克蘭本就是歐洲農業大國，但穀物出口因俄烏戰爭影響，俄國海軍在黑海與烏南的封鎖線而受阻，轉而增加對歐洲陸路出口穀物，波蘭更是主要出口國，如今卻受到波蘭農民抗議，加上澤倫斯基近日頻呼籲西方給予更多援助，烏軍也因缺乏物資撤出東部戰略要地，種種情境都對烏克蘭相當不利。

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