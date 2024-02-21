俄烏戰爭滿2年 為何西方制裁沒能阻止普亭？原來亞洲有2國伸友誼之手

俄烏戰爭已經持續了近兩年時間。在2022年2月俄羅斯發動對烏克蘭的侵略戰爭後，美國、歐盟等西方國家對俄羅斯金融體系採取了嚴厲的制裁措施，包括凍結俄羅斯中央銀行的海外資產、將該國排除在SWIFT國際支付系統之外等。

面對這些一度被稱為「金融核彈」的制裁措施，俄羅斯雖然受到了嚴重影響，但是並沒有崩潰。而在制裁俄羅斯石油天然氣方面，歐盟行動遲緩，這主要是因為歐盟當時對俄羅斯能源過於依賴。這就導致戰爭爆發的第一年，俄羅斯仍然憑借能源大賺特賺。

此後，歐盟決定對俄羅斯石油天然氣產品實施禁運，並且採取了給俄羅斯石油設定價格上限的方法。來自歐盟或七國集團的公司可以為俄羅斯石油過境提供保險等服務，但前提是必須證明相關交易價格不超過每桶60美元--這遠遠低於當時的全球平均價格。

俄羅斯是如何繞開石油「限價令」的？

在剛開始推行的前幾個月裡，它產生了立竿見影的效果。2023年前6個月裡，俄羅斯的石油銷售所得比2022年同期減少了47%。

但同時，俄羅斯也在想辦法繞開制裁，其中一個途徑就是所謂的影子艦隊。基輔經濟學院的經濟學家希爾根斯托克（Benjamin Hilgenstock）指出，影子艦隊本質上意味著俄羅斯有能力使用不屬於七國集團或者歐盟實體的船只，並且這些船只沒有在這些司法管轄區的公司投保。這種情況下，限價令就不適用了。

俄羅斯擁有數以百計的運油船，雖然多數老舊落後，但卻可以在世界各地運輸石油而不受限價令的約束。這些船只通常具有復雜的所有權結構，很多根本沒有進行適當的投保，而且采用各種方法躲避偵察，比如發射虛假的位置信號來聲東擊西。

除了影子艦隊外，所謂的證書造假現象也是一大問題，也就是偽造文件來欺騙七國集團的運輸公司，讓他們以為相關貨物符合限價令，但實際交易價格卻是高於上限的。

到了2023年下半年，俄羅斯規避制裁的成果已經非常明顯。從7月到10月期間，俄羅斯石油銷售額比前一年多了34%，僅10月這一個月石油銷售就帶來了166億美元收入，比2022年同期增長了50%，甚至還達到了2022年4月以來的最高水平。

中、印伸出援手

為石油尋找買家，對於莫斯科而言可謂輕而易舉。其兩個最大的客戶就是中國和印度。這兩個亞洲大國願意繼續甚至是擴大和莫斯科之間的貿易，這幫助受到制裁的俄羅斯經濟維持了某種程度上的穩定。

中俄領導人在戰爭爆發前就已經宣稱兩國之間的合作友誼「無上限」。 所以擴大貿易往來對於北京來說是一個順理成章的決定。

美國蒙特克萊爾州立大學中俄關系領域的專家維什尼克（Elizabeth Wishnick）對DW說：我不知道中國支持俄羅斯經濟是不是完全無私的幫助，但我認為中國將其視為加強與俄羅斯經濟聯繫的機會，而這一直是雙邊合作關系中的弱項。

在石油貿易逐漸增長的同時，中國也成為莫斯科日益重要的科技產品供應國，尤其是半導體。這些所謂的「軍民兩用」技術對於俄羅斯軍工企業來說至關重要。維什尼克指出，半導體等可以用在一系列的軍用技術產品中，像重型貨車這樣的產品也是戰爭所需要的。

雖然中印不會冒著受到西方制裁的風險，公然向俄羅斯出售武器。但中印擴大與俄羅斯之間的貿易，也等於在幫助普亭為戰爭籌錢。

普亭的戰爭機器還能撐多久？

如果說在23年的前幾個月，俄羅斯還明顯陷於困境之中的話，那麼至少從外界來看，這種窘迫感現在基本不存在了。與此同時，越來越多的人開始懷疑，西方國家對烏克蘭的支援究竟還能維持多久。中東地區重新爆發的戰爭衝突，也轉移了國際社會對於烏克蘭的關注度。

莫斯科開始大張旗鼓地增加軍事預算，2024年國防和安全開支將佔到俄羅斯國家財政總預算的40%。

當然，數字不難看，並不意味著俄羅斯經濟一片大好。巴黎政治學院的經濟學家古裡耶夫（Sergei Guriev）舉例說：比如，我在戰爭期間花錢買了一輛坦克，然後下星期坦克就被毀了。這筆開銷沒有對普通俄羅斯人的生活水平產生任何積極影響，但從表面上看，這輛坦克似乎增加了GDP的總價值。

然而與此同時，如果認為俄羅斯經濟遭受重壓，就一定會威脅到普亭的政權，或者說動搖他的戰爭決心，這樣的想法恐怕也有些天真。

美國芝加哥大學的經濟學家索寧（Konstantin Sonin） 對DW表示：戰爭開始後，俄羅斯民眾的實際收入水平已經下降，而且幅度相當大，但也還是有下降空間。人們的生活確實比兩年前要差，但是還沒有惡化到足以引發重大政治變革的程度。

在很多了解俄羅斯的專家看來，再多的經濟困難也無法阻止普亭的戰爭野心。

流亡的俄羅斯經濟學家古裡耶夫認為，只要俄羅斯經濟還沒有徹底被摧毀，普亭就會利用鐵拳統治帶領這個國家在戰爭的深淵裡越走越遠。

經濟學家索寧也表示，戰爭並沒有按照莫斯科的計劃進行，但我認為他們對於繼續這場戰爭仍然深信不疑 ，他（普亭）會繼續這場戰爭直到最後一口氣。

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