俄烏戰爭拖兩年 北約裂口愈來愈大

北約國家逐漸失去支持烏克蘭的耐心！近日北約各國雖然強調會繼續援助烏克蘭武器彈藥，但如匈牙利、斯洛伐克與荷蘭等國都開始出現厭戰的聲音。此外，北越各國也擔心主要援助烏克蘭的美國，若由反對援助烏克蘭的前總統川普當選，將使烏克蘭失去援助。

北約厭戰支持烏克蘭

根據《半島電視台》報導，雖然愛沙尼亞、立陶宛等波羅的海國家表達對烏克蘭的強力支持，加上新加入芬蘭、還有將加入北約的瑞典，讓支持烏克蘭的國家似乎變更多，但如斯洛伐克在去年9月選出與俄羅斯親近的總理費科，荷蘭的極右派在11月國會大選成為最大黨，加上本就親俄的匈牙利，都讓北約國家支持烏克蘭的力量受到質疑。

《外交政策》焦點文章的總編輯費佛認為，雖然北約國家內部出現援助烏克蘭的異音，但目前尚未達到北約國家放棄烏克蘭的轉捩點，而且荷蘭的極右派並未獲得國會絕對多數，無法完全忽略主流政黨的意見。美國前歐亞國務助卿布萊札則說，匈牙利近日也未成功阻擋歐盟援烏法案。

奧地利智庫AIES研究員史瓦茲也指出，波蘭過去的右派政府就很支持北約，而且目前由更親歐的中左派政府，北約主要三國法、德與波都很挺北約，有利北約的團結。但史瓦茲直言，面對各國厭戰民意崛起，最好的方法就是讓烏克蘭打勝仗，西方需要更投入對烏克蘭的援助。

不挺烏有損地緣利益

AIES資深顧問普茲塔尼也說，如今最大的變數是美國，美國總統拜登與現在共和黨最強大的候選人川普，對烏克蘭的態度大相逕庭，即使川普不公開支持俄羅斯，但其孤立主義的外交政策走向，恐讓美國撤銷對烏克蘭的援助。如今現實是歐洲國家恐無法補上美國的缺口。

但普茲塔尼提醒，若讓烏克蘭被迫停火，後續產生的地緣政治成本，包括俄羅斯擴張等效應，其實對西方國家更不利。《歐洲新聞網》提到，2023年10月有63%烏克蘭民眾認為西方挺烏力道仍強，但比起2022年的76%衰退不少。

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