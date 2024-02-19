與澤倫斯基談增援 拜登對國會有信心

美國總統拜登十七日下午與烏克蘭總統澤倫斯基通話時說，有信心美國國會將增加對烏外援，但拜登也說，若缺少美國協助，烏國恐有更多領土遭俄羅斯併吞。

拜、澤通話前，烏克蘭甫下令撤出烏東前線據點阿夫迪夫卡，俄國取得象徵性大勝；拜登政府十七日將此歸咎於國會未採取行動。

法新社報導，拜登在德拉瓦州向媒體表示，已向澤倫斯基表達美國國會將通過援烏款項的信心，並稱國會議員不通過對基輔軍事援助「荒唐」且「不道德」，「我將竭力爭取，讓他們（烏國）取得所需彈藥」。拜登也說，若無美援，「沒信心」更多烏國城市不會再失守。

拜、澤通話前數小時，俄羅斯剛拿下烏東城市阿夫迪夫卡，這是自從去年五月俄軍攻取烏東的巴赫姆特以來，俄國總統普亭又一重要戰場斬獲。目前阿夫迪夫卡大多已遭夷平，但自二○一四年以來該城一直是烏國堅決抗俄的象徵。

紐約時報報導，美國國家安全會議發言人華森說，烏軍撤出阿夫迪夫卡是「國會未採取行動的代價」。聯邦參議院雖已通過包含六○一億美元援烏經費的外援法案，但共和黨籍眾議院議長強生表示無意將該案交付眾院表決，法案前途未卜。該法案也包括對台灣、以色列和巴勒斯坦人的援助。