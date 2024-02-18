烏克蘭彈盡援絕 澤倫斯基盼邀川普見證

烏克蘭彈藥快要用完了，盼西方各國能給更多軍援！烏克蘭總統澤倫斯基17日表示，美國對烏克蘭的援助若持續在國會卡關，只會助長俄羅斯的氣焰，他也表示，願意邀請共和黨總統熱門人選川普訪問烏克蘭，盼能使他說服共和黨國會議員不要卡援助。烏軍近日因物資短缺，已被迫撤出戰略要地阿瓦迪夫卡。

喊話共和黨別卡關

根據《英國廣播公司》報導，澤倫斯基17日出席慕尼黑安全會議時表示，若川普願意訪問烏克蘭，他可以安排他訪問前線，讓川普見識真正的戰場，而不是從IG等社交媒體接收資訊。澤倫斯基強調，烏克蘭現在物資短缺，希望由共和黨掌握的眾議院儘速通過援烏法案。

與澤倫斯基一同召開記者會的美國副總統賀錦麗也對國內議員喊話說，美國不能在軍援上玩弄政治遊戲。由於物資短缺，烏克蘭軍隊已經從東部重要的戰略要地阿瓦迪夫卡撤退，這被視為俄軍近月以來最大的勝利，澤倫斯基盼援助儘速到位，讓烏克蘭能繼續與俄羅斯對抗。

但因美國年底將進行選舉，參眾議院都將改選，且川普從共和黨初選脫穎而出的機會相當高下，共和黨眾議員恐不會輕易通過川普反對的600億美元援烏法案。

因此，荷蘭首相呂特則認為，基於歐洲利益，歐洲各國應該更大力支持烏克蘭，而非期待川普。

援烏態度趨向保守

北約秘書長史托騰伯格也說，若讓俄羅斯總統普丁在俄烏戰爭得逞，不只對烏克蘭是悲劇，也是對中國國家主席習近平傳達「只要使用軍事手段，就能達成任何目標」的信號，因此對美國來說，支持烏克蘭不是慈善，而是為美國國安增加更多保障。

《華盛頓郵報》提到，雖然賀錦麗、美國國務卿布林肯等官員在慕尼黑會議上，向西方盟國持續保證會援助烏克蘭，但因拜登近期低迷的民調，加上歐洲各國國內的反彈，都讓歐洲領袖開始認為川普當選的機會較高，援烏政策也開始趨向保守。

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