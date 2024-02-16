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「今日烏克蘭 明日台灣」 北約促美眾院通過軍援

聯合報／ 國際中心／綜合報導
北約祕書長史托騰伯格。法新社
北約祕書長史托騰伯格。法新社

北約祕書長史托騰柏格十四日呼籲美國眾議院通過軍援烏克蘭等國的包裹法案。他說，如果俄羅斯贏得戰爭，將給中國壯膽。

史托騰柏格接受路透訪問時表示：「我期望美國眾議員們能夠同意支援烏克蘭，因為這不是慈善。這是對我們自身安全的投資。」

史托騰柏格說，歐洲及加拿大也正加強援助烏克蘭，它們對烏克蘭的經濟及軍事援助，加起來比美國已提供的更多。

他還說，如果俄羅斯總統普亭在烏克蘭獲勝，將對獨裁領袖釋出訊息，即他們可以使用軍事力量得到想要的東西，「這將使世界更危險，並使我們更脆弱」。

史托騰柏格還說：「今日是烏克蘭，明日即可能是台灣。因此中國北京正密切關注在烏克蘭發生的事情。」

美國參議院已通過價值九五三點四億美元的援助法案，這筆資金主要將用於烏克蘭的安全，以及美國首要的戰略重點以色列和台灣。其中包括約六百億美元用於援助烏克蘭、一百四十億美元援助以色列，四十八點三億美元援助包括台灣在內的印太夥伴。

但美國眾議院議長強生無視總統拜登請求，阻擋這項援助法案。

俄烏戰爭 俄羅斯 烏克蘭

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