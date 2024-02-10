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蕭茲見拜登 籲美國會通過援烏

聯合報／ 記者張文馨、編譯茅毅／綜合報導
美國總統拜登（右）九日在白宮和來訪的德國總理蕭茲（左）會談。（法新社）
美國總統拜登（右）九日在白宮和來訪的德國總理蕭茲（左）會談。（法新社）

美國總統拜登九日在白宮接待來訪的德國總理蕭茲，除重申援助烏克蘭抗俄重要性，並呼籲美國國會盡快通過援烏追加預算案。蕭茲呼應說，德國準備好增加對烏軍援，基輔若缺乏歐美支持，烏克蘭人民將沒機會捍衛家園。

據會後白宮新聞稿提到的「拜蕭會」重點，拜登對蕭茲重申堅定挺烏，蕭茲也強調美國持續支持的重要性。兩位領袖另商討預防中東緊張升級的作為，並重申以色列依國際法有權自衛。

美國聯邦參議院八日將援助烏克蘭、以色列和台灣等印太盟友的追加預算案更進一步，民主黨提案總值九五三點四億美元（約台幣三兆元），其中六百億美元援烏。但該案前景不明，共和黨籍聯邦眾議院軍委會主席羅傑斯已表明，不會在拜登回應邊境移民改革呼聲前，就通過對烏新軍援。

拜登在橢圓形辦公室與蕭茲會談時說，德國今年加碼軍援烏克蘭，這非常重要，美國也會努力。若美國國會沒通過前述追加預算案，將相當於「過失犯罪」，令人難以接受。

蕭茲表示，德美在全球要為維繫和平扮演角色，尤其是烏克蘭抗俄，沒有美國幫助，烏克蘭情勢將非常複雜。俄羅斯總統普亭接受美國福斯新聞前主播卡爾森的專訪荒謬，普亭謊話連篇，其實只想奪占鄰國領土，而這就是帝國主義行徑，普亭的如意算盤就是歐美對烏的支持消退。

俄烏戰爭 俄羅斯 拜登 烏克蘭 蕭茲

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