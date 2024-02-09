極右翼媒體人專訪 德媒：普亭完美的公關秀

《法蘭克福匯報》以「卡森實現普亭完美的公關秀」為題評論說，普亭有技巧地掌控了採訪，而不必擔心批評性的問題。

這一採訪在卡森個人平台發表前就已受到美國媒體界的強烈批評。採訪者卡森（Tucker Carlson）曾是最成功的極右翼媒體人，曾公開為普亭辯解。普亭在採訪中表示：「我們對波蘭、拉脫維亞或其它地方沒有興趣」，「最多是在一種情況下--如果波蘭入侵俄羅斯」。他還表示，願意與西方談判結束戰爭，但西方必須「開始尊重我們的國家和利益，尋找特定的解決方案」。

《法蘭克福匯報》分析認為，這一兩個小時的採訪中，普亭得以長篇大論、不受卡森阻止地闡述他自己的議程。他也將自己塑造為西方口是心非、違背諾言的談判伙伴的犧牲品。就在採訪一開始，普亭就以「這是一場脫口秀，還是嚴肅的對話」一句話說服卡森，讓他從9世紀以來俄羅斯的歷史領土主權，講到所謂俄羅斯不斷被西方伙伴耍弄，以及現代西方媒體巨頭控制國際輿論。關於歷史的「演講」就長達半個小時之久。

「覲見普亭」

《法蘭克福匯報》還指出，卡森此前宣稱沒有其他美國記者嘗試採訪普亭。這一說法被包括知名CNN記者阿曼坡（Christiane Amanpour）在內的媒體人駁斥。甚至克里姆林宮也表示，卡森的這一說法是錯誤的，克裡姆林宮收到很多採訪請求。

一些其它德語媒體也作出批評性的報導。《世界報》的標題是「莫斯科的童話時刻-過了七分鐘卡森才打斷普亭」。《南德意志報》的標題則是「覲見普亭」。

德國電視一台題為「理解普亭秀」的報導也指出，對普亭來說，這是一個完美的宣傳機會。而此時正值美國國會迄今未能就援助烏克蘭議案達成一致之際。民主黨和共和黨有難以彌合的分歧。

而在這種白熾化的氛圍下，德國總理蕭茲抵達華盛頓。蕭茲當然也希望說服持批評意見的一方能同意繼續為烏克蘭提供援助。

德國電視一台還指出，卡森的採訪等於為共和黨右翼勢力增加了力量。

（綜合報導）

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