澤倫斯基豪賭！烏克蘭陣前換將 外媒憂打擊士氣

烏克蘭總統澤倫斯基八日在社群媒體ＴＧ宣布撤換該國武裝部隊總司令扎盧茲尼，改由五十八歲、呼號「雪豹」的烏克蘭地面部隊司令瑟爾斯基（Oleksandr Syrskyi）接任。美國助理國防部長瓦蘭德同日說，澤倫斯基有權選擇由誰領導烏軍，美國將和新任總司令有效合作。

澤倫斯基有意撤換扎盧茲尼的傳言近幾月來甚囂塵上，八日終獲證實。法新社報導說，這是俄烏戰爭爆發以來，烏軍領導高層最大一次人事改組。路透報導認為，鑒於烏克蘭苦於徹底修改其動員平民參戰方式，換帥恐打擊前線烏軍士氣及澤倫斯基支持度。

澤倫斯基聲明感謝扎盧茲尼貢獻，並發布一張兩人握手微笑照片，扎盧茲尼左手還比出象徵勝利的Ｖ手勢。澤倫斯基說，從今天起，新管理團隊接管烏克蘭武裝部隊領導權，拔擢瑟爾斯基是由於他指揮前年的基輔保衛戰以及哈爾科夫地區成功反攻立下戰功，使烏克蘭光復庫皮揚斯克與伊久姆等城市。

瑟爾斯基也領導巴赫姆特作戰，烏軍雖損失慘重，但將俄軍困在此一戰略意義不大的鹽礦小鎮，也削弱俄軍在其他地方取得重大斬獲的能力。

五十歲的扎盧茲尼坦言，二○二二年俄羅斯侵烏時的任務，與今年的不同，因此大家都必須改變和適應新現實，並一起贏得勝利。他說，自己與澤倫斯基進行重要嚴肅的交談，做出一項改變戰場戰術戰略的決定。美國政治新聞網站Politico引述一位接近澤倫斯基辦公室的人士報導，「我認為，這（決定）拖很久了」。

不過，瑟爾斯基接掌兵符是豪賭。諸多烏克蘭人視扎盧茲尼為民族英雄，去年底有民調顯示，民眾對其信任度逾九成，比澤倫斯基的七成七還高。俄軍也在這場戰爭近兩年後漸占上風，反觀基輔正苦等美國同意提供但已延宕數月的重要新軍援，烏軍領導高層大變動恐又平添變數。

在扎盧茲尼指揮下，烏軍二○二二年擊退俄軍最初攻勢。但澤倫斯基雷聲大雨點小的反攻無法突破俄軍防線，俄軍反而加強烏東戰線進攻壓力，企圖切斷並包圍阿夫迪夫卡。