聲望超過總統被眼紅？澤倫斯基無預警換帥 烏軍新總司令背景曝光

烏克蘭總統澤倫斯基8日宣布，任命陸軍司令亞歷山大·瑟爾斯基上將為武裝部隊總司令，接替俄烏戰爭爆發前不久開始擔任軍隊最高指揮官的扎盧茲尼將軍。

「從今天起，一個新的管理團隊將接管烏克蘭武裝部隊的領導權。「澤倫斯基在X平台發文稱，與扎盧茲尼進行了會談，並「感謝他兩年來保衛烏克蘭」。

自去年年底以來，有關扎盧茲尼和澤倫斯基之間發生矛盾的報導越來越多。有報道稱，澤倫斯基總統早在一月底就計劃撤換這位軍隊最高統帥，但因各種阻力未能落實。

然而周四，澤倫斯基和扎盧茲尼在社交媒體上相繼發表了關於軍事領導層變動的聲明，這表明烏克蘭這兩位最高階的戰時人物經過密切協調，以顯示團結。

澤倫斯基表示，烏克蘭軍隊到了一個需要更新的時候。「我們討論了烏克蘭武裝部隊所需的領導層更新。還討論了誰可以成為烏克蘭武裝部隊更新後領導層的一部分」他說，已請求扎盧茲尼成為「團隊的一員」。

扎盧茲尼在自己的聲明中表示，同總統進行了「重大和嚴肅的談話」，並做出了一項改變戰場的戰略和策略的決定。「2022年時的任務與2024年不同。因此，每個人都必須改變和適應新的現實。這也是為了一起贏得勝利」

總統與總司令步調不一

現年50歲的扎盧茲尼於2021年7月臨危受命成為烏軍總指揮。對抗俄羅斯軍隊的戰鬥取得的戰果為他贏得了烏克蘭民眾的支持愛戴以及西方盟友的尊重。他在軍隊中受歡迎程度也相當高。

但2022年底以來，前線的戰鬥幾乎停滯，烏軍的夏季反攻也未能改變這一局面。法新社報導稱，據烏克蘭高層消息人士透露，澤倫斯基幾個月來一直批評軍隊指揮官及其幕僚在前線缺乏進展。

去年11月，扎盧茲尼在接受英國《經濟學人》雜誌採訪時表示戰爭進入膠著狀態，承認烏克蘭軍隊反攻失敗。但澤倫斯基則部分反駁了其觀點，表示前線並未陷入僵局。兩人間的矛盾衝突變得愈加明顯。

在烏克蘭國內，扎盧茲尼的聲望甚至超過了總統。2023年12月的一項民意調查顯示，88%到94%的烏克蘭人信任扎盧茲尼，四分之三的人表示反對其辭職。對澤倫斯基的支持度則在62%到77%之間。有分析認為，扎盧茲尼因此被澤倫斯基視為潛在的政治對手。

59歲的瑟爾斯基迄今擔任陸軍總司令。在兩年前俄羅斯入侵烏克蘭時，他指揮了基輔保衛戰，並在2022年秋季指揮反攻，解放了東北部哈爾科夫地區的大部分。2022年至2023年，瑟爾斯基還指揮了烏軍在巴赫穆特與俄軍長達10個月的拉鋸戰。巴赫穆特最終在2023年5月宣告失守。而烏軍在那裡付出的高昂戰力成本是否值得，至今仍存爭議。

美國政府已表示，將與瑟爾斯基進行有效合作。五角大樓負責國際安全事務的助理國防部長瓦蘭德（Celeste Wallander）表示，瑟爾斯基是一位「富有經驗的、成功的指揮官」。

（路透社、法新社等）

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