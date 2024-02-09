北約強調挺烏、強化軍火產能

北約組織（ＮＡＴＯ）七日召開國安顧問層級會議，會後祕書長史托騰柏格與白宮國安顧問蘇利文舉行聯合記者會。兩人均提及中、俄、伊朗和北韓（簡稱朝）串聯帶來的安全挑戰。

北約卅一國在總部布魯塞爾舉行國安顧問會議，並邀可望加入的瑞典出席。史托騰柏格直言，北約挺烏並非出於慈善，而是攸關本身安全利益，俄羅斯侵烏得逞將削弱北約，並使俄、中國大陸、伊朗與北韓更肆無忌憚。

史托騰柏格說，全球雖愈來愈危險，但北約愈來愈強大，儘管北約盟國尚未面臨立即威脅，但永遠別視和平為理所當然。去年七月以來，北約與國防產業談成總值一百億美元（約台幣三一六二億元）軍火採購合約，有助強化歐洲國防工業產能。

史托騰柏格還說，俄國增加與中、北韓及伊朗合作，因此北約和澳洲、日本、紐西蘭與南韓合作更顯重要。

蘇利文則強調拜登政府將持續致力確保國會通過加碼援烏六百億美元（約台幣一點九兆元），還有提升軍火工業產能的重要性，美國願意且能交付烏克蘭更多軍援，沒有替代選項。

蘇利文不忘提醒北約盟邦分攤責任，美國盼更多盟國符合北約要求國防預算必須占國內生產毛額（ＧＤＰ）至少百分之二目標。他另指稱，北約深化與印太夥伴連結，是因「我們的挑戰超越地理、網路、經濟安全、核武擴散，以及俄中伊朝間漸增的連結」。