援烏預算卡國會 拜登怪川普

美國聯邦參議院四日提出援助烏克蘭與強化邊境安全的跨黨派國安追加預算案，共和黨籍眾議院議長強生表態反對；美國總統拜登六日表示，跨黨派的移民政策法案正迫於前總統川普的壓力而四分五裂，他敦促共和黨議員們能夠展現風骨與勇氣，通過這部亟需的法案。

拜登在參院提出跨黨派法案的當天就發表支持聲明，六日再度於白宮演說，敦促國會盡速採取行動，通過這項包含強化邊境安全，同時對烏克蘭、以色列和台灣提供軍事援助，價值一一八三億美元的包裹性法案。

不過，參院共和黨領袖麥康諾難說服同僚支持，加上強生反對，讓法案前景堪憂。

拜登說，這是一部具有跨黨派共識的法案，也代表了史上最強硬的邊境政策改革；若此案以失敗告終，原因很簡單，就是「川普」。

拜登說，川普認為法案若過關在政治上對其不利，比起真正解決問題，川普更想拿邊境安全議題當武器，拜登指川普威脅共和黨參眾議員必須反對。

以川普為首的保守派共和黨人不接受最新的跨黨派提案，他們抨擊對邊境安全的保護不夠力。

這部國安追加法案將撥款一一八三億美元，其中六百億美元用於支持抗俄的烏克蘭；一四一億美元提供以色列安全援助；法案提供四十八點三億美元支持遭中國威脅的美國印太主要夥伴；此外，法案授權二○二億美元以強化美國邊境安全。

拜登說，烏克蘭人對抗俄羅斯攻擊已陷入困境，亟需援助。他說，這場戰爭影響遠超過烏克蘭本身，若無法遏制俄國野心，俄國不會止步烏克蘭，美國與盟友要付出更多代價。