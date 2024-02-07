慢半拍的歐洲會開始改變戰略？烏軍尋求先進武器支援 外媒這樣分析戰況

北約軍事委員會主席、荷蘭海軍上將鮑爾（Rob Bauer）1月底在一場會議後的新聞發布會上警告說：「我們必須認識到，我們處於和平狀態並非理所應當的。」

自俄羅斯對烏克蘭發動大規模進攻以來，過了已將近兩年。 據挪威媒體《每日雜志報》（Dagbladet）報道，挪威國防軍司令克裡斯托弗森（Eirik Kristoffersen）表示，現在「也許有兩三年的時間，我們必須在安全防御方面投入更多」。 與此同時，鄰國瑞典的軍事總司令巴登（Micael Byden）也敦促他的同胞和政治家們 「化理解為行動」。

軍方高層向政治家發出呼籲

專家們認為這是各國軍事領導人向歐洲政治家發出的呼籲，要求改變在俄羅斯沖突中的戰略。 德國安全專家蘭爾（Nico Lange）在接受DW采訪時評論說，希望能透過西方國家提供武器，同時對俄羅斯實施制裁來迅速結束烏克蘭戰爭的努力並未見效。

軍事領導人和分析家都對缺乏彈藥和新軍事裝備以及歐洲目前的武器生產能力感到擔憂。 在這方面，北約的軍事威懾潛力與對烏克蘭的武器供應密切相關。去年，歐盟承諾在3月前向烏克蘭提供100萬枚炮彈，但這一承諾並未兌現。

據烏克蘭和俄羅斯問題專家、慕尼黑安全會議成員蘭爾稱，原因之一是德國政府向制造商提供承保擔保的時間太晚了。蘭爾說：「他們直到兩年後的今天才這樣做。」然而烏克蘭並不是唯一需要這些物資的國家，北約國家耗盡的彈藥庫也極需填補。

投資無人機、彈藥和戰車

蘭爾稱，在最壞的情況下，北約只有五年時間來升級武器裝備，以確保仍能成功阻止俄羅斯對北約領土的潛在攻擊。 德國對外關系委員會（DGAP）安全與防務中心主任莫林（Christian Mölling）在2023年底的一份報告中指出這一點時，引起廣泛關注。

位於柏林的智庫歐洲對外關系委員會（ECFR）的政策專員格萊塞爾（Gustav Gressel）在最近的一份分析報告中寫道：「西方國家，尤其是歐洲國家，需要徹底改革金融監管，創造規模經濟，從根本上刺激無人機、彈藥、裝甲戰車等產品的生產。」

格萊塞爾說，從東歐國家的儲備庫存中向烏克蘭提供蘇聯武器的主要戰略已經走到盡頭，因為已經沒有剩餘的武器了。 他警告，現在必須為烏克蘭和北約歐洲國家大規模增加武器生產。

被迫從解放區戰術撤軍？

烏克蘭戰爭以來的第二個冬天，軍事首腦和分析人士關注的是烏克蘭在與俄羅斯的炮兵戰鬥中的劣勢。 俄羅斯似乎能夠透過朝鮮填補供應缺口，但烏克蘭則被迫實行彈藥配給。

美國海軍分析中心（CNA）的分析師科夫曼（Michael Kofman）表示，俄羅斯「在前線建立了五對一的火力優勢」—— 烏克蘭每發射一枚炮彈，俄羅斯就發射五枚導彈。

科夫曼認為，烏克蘭可能不得不從東線的阿夫迪夫卡撤軍。 接下來，俄羅斯也有可能對更北的庫皮揚斯克市發動大規模襲擊。

德國對外關系委員會的莫林在最近的一次電台采訪中表示，越來越明顯的是，由於過去兩年向烏克蘭提供彈藥和軍事裝備的拖延，烏克蘭如今面臨不得不從其解放的領土上撤軍的 局面。

西方態度開始轉變

不過，在下周慕尼黑安全會議西方軍事專家峰會即將召開之際，蘭爾認為現在已經能看到戰略開始改變。 他說，這是由烏克蘭當前局勢和西方軍事人員的分析推動的，因為西方也關注著自己軍隊的軍備需求。

德國少將弗洛伊丁（Christian Freuding）在接受德國編輯部網絡采訪時強調了：「我們現在正在解決烏克蘭軍隊長期結構化能力的建設」。

事實上，盡管俄羅斯具有優勢，但烏克蘭武裝部隊也取得了一些成功，他們對克裡米亞和烏克蘭南部的俄羅斯雷達站、基地和補給路線進行了有針對性的空襲。

尋求先進武器支援

今年二月初，烏軍總司令扎盧日尼（Valerii Zaluzhnyi）在CNN的一篇分析中寫道：「正是這些無人系統（例如無人機）以及其他類型的先進武器，提供了最佳方式 ，避免烏克蘭陷入不具優勢的陣地戰。」對於以美國為首的50多個支持烏克蘭的國家來說，這意味著提供更多的高科技武器。

美國響應了這一號召，自二月初起向扎盧日尼的部隊提供了所謂的GLSDB火箭彈。這些設備航程為150公裡，讓烏克蘭的攻擊範圍能覆蓋克裡米亞和馬裡烏波爾之間的沿海地帶，即俄羅斯軍隊的主要補給路線。

蘭爾稱，一些事情正在朝著有利於烏克蘭的方向發展，但這種由西方和烏克蘭軍事戰略家推動的轉變是否會被歐洲政治家所采納，還有待觀察。 因為計畫最終必須獲得財政支持，以便在未來幾年繼續向烏克蘭提供武器，同時增加歐洲的武器生產。

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