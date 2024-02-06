估逾200名個人和公司在內 歐盟將在烏戰兩周年對俄實施第13輪制裁

據德新社獲得的消息，歐盟將在本月晚些時候俄羅斯全面侵略烏克蘭兩周年之際對俄羅斯實施第13輪制裁。按照新的制裁方案，除了更多個人或組織在歐盟的資產將被凍結外，還會有更多為俄羅斯軍事和技術發展以及為俄羅斯國防安全領域做出貢獻的公司成為制裁目標。估計將有超過200名個人和公司在制裁之列。

歐盟對俄羅斯原油、煤炭、鋼鐵、黃金和奢侈品的進口禁令以及針對俄羅斯銀行和金融機構的制裁措施已經實施了一段時間。歐盟對俄羅斯的第12輪制裁方案包括禁止從俄羅斯進口、購買和轉讓鑽石和珠寶首飾，涉及原產於俄羅斯或從俄羅斯過境的鑽石和珠寶首飾，以及在第三國加工的俄羅斯鑽石和珠寶首飾。

去年6月，歐盟將來自伊朗、中國、阿拉伯聯合大公國、敘利亞、亞美尼亞和烏茲別克等6國的87家企業和組織列入制裁名單，理由是這些公司涉嫌規避歐盟的懲罰性措施，支持俄羅斯軍工。受制裁實體面臨更嚴格的軍民兩用商品和高科技產品供應限制。

歐盟委員會高級官員上周末向歐盟成員國代表提出了第13輪制裁方案的具體建議。下一步將是起草一項制裁決議，該決議必須得到所有27個歐盟國家的正式批准。在決定新一輪的制裁方案的同時，歐盟預計還將就「吸收」俄羅斯央行凍結資金的利潤做出決定。

（德新社等）

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