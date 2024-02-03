14陸企列「國際戰爭資助者」黑名單 陸要烏國移除

俄烏戰爭，烏克蘭將全球四十八家公司，其中包括十四家大陸企業列入「國際戰爭資助者」名單，指這些公司的商業活動間接協助或促進了俄羅斯的侵略。但大陸要求烏克蘭將名單上的陸企移除，希望「消除負面影響」。

路透報導指出，一月時，大陸駐烏克蘭大使范先榮向烏克蘭政府高級官員表示，將陸企列入該名單可能會損害雙邊關係。消息一出後，大陸外交部發言人告訴路透，「中方堅決反對將中國企業列入有關名單，要求烏方立即糾正錯誤，消除負面影響」，但該名發言人沒有具體說明這些負面影響是什麼。

北京與莫斯科關係密切，一直未公開批評俄羅斯入侵烏克蘭，但也表示必須尊重所有國家的主權和領土完整。中方表示願意幫助調停俄烏戰爭。

路透二日報導引述兩名烏克蘭高級消息人士的說法，指出上述訊息。但其中一人補充說，中方沒有對烏方提出任何條件，只是表達對這一黑名單的看法。

第二個消息人士則認為，北京可以將此事與大陸購買烏克蘭糧食聯繫起來。在俄羅斯於二○二二年二月廿四日全面入侵烏克蘭前，大陸是烏克蘭最大的貿易夥伴，現在仍是烏克蘭穀物、葵花籽油和鐵礦石的重要消費國。

報導指出，烏克蘭的「國際戰爭資助者」名單對被列入的公司沒有任何法律影響。烏克蘭國家預防腐敗局表示，該名單是「實現全球供應鏈要素（和）國際企業退出俄羅斯的有力聲譽工具」。

該名單對中國大陸和俄羅斯公司在石油和天然氣等領域的廣泛合作提出質疑，因為這都是俄羅斯的主要收入來源。