享有崇高地位的烏克蘭將軍 扎盧茲尼將成為澤倫斯基的競爭對手？

據稱，澤倫斯基總統建議烏克蘭最受歡迎的將軍、武裝部隊總司令扎盧茲尼（Valery Salushny）辭職，但被扎盧茲尼拒絕。關於這一決定的原因，目前沒有進一步的消息或正式文件。但烏克蘭媒體本周一援引匿名消息來源的報導令整個國家震驚。澤倫斯基辦公室其後表示，扎盧茲尼並未被解職。儘管社交網絡上掀起了聲援扎盧茲尼的熱潮，但人們並未走上街頭抗議遊行。

一方面來說，關於烏克蘭武裝部隊總司令可能辭職的消息在兩個層面上引起了轟動：無論是從內容上，還是從國家領導層不透明且矛盾的溝通政策這一層面上。但從另一方面來說，這一消息並不令人太過驚訝。

總統和總司令之間關係出現裂痕

有關總統和總司令之間關係出現裂痕的猜測早在俄羅斯入侵烏克蘭的頭幾個月，即2022年春季，就已經存在。同年夏天，這種猜測愈演愈烈，有關總統或其身邊可能出現對總司令嫉妒的傳言四起--沒人確切知道發生了什麼。當時澤倫斯基通過發布與扎盧茲尼的合影等方式消除了人們的疑慮。

不和傳言在其後很長一段時間內平息了下來。然而去年11月，分歧再次出現。當時，扎盧茲尼在接受英國《經濟學人》雜誌採訪時表示戰爭進入膠著狀態，承認烏克蘭軍隊反攻失敗。澤倫斯基則部分反駁了其觀點，表示前線並未陷入僵局。矛盾衝突變得愈加明顯。

在未徵求總司令意見的情況下，總統撤換了軍隊高級軍官，並繞過扎盧茲尼與將軍們進行了溝通。總司令批評了總統更換所有軍事委員以打擊動員活動中的腐敗的決定。此外，他還與總統宣布的、據稱是軍方要求的50萬人參軍動員保持距離。澤倫斯基在年終新聞發布會上表示，他與扎盧茲尼是「工作上的關係」，並暗示了對後者言論的不滿。

目前尚不清楚是什麼最終導致澤倫斯基建議扎盧茲尼辭職。去年11月底，總統所屬的「人民公僕」黨議員貝蘇赫拉（Marjana Besuhla）已公開要求扎盧茲尼辭職。她指責扎盧茲尼沒有為2024年制定戰爭計劃。導致總統和總司令之間關係緊張的事件還包括一項新的動員法。草案初稿引發公眾爭議而不得不進行修改。近日，一架俄羅斯伊爾-76軍用運輸機在俄羅斯別爾哥羅德地區發生墜毀。俄羅斯稱機上載有數十名待交換的烏克蘭戰俘。有消息稱該飛機是被烏克蘭武裝軍隊擊落。澤倫斯基總統要求對該事件進行國際調查。

享有空前信任的將軍

現年50歲的扎盧茲尼出生於烏克蘭瑟托米爾地區斯誇赫爾市的一個軍人家庭。從許多方面來說，他的經歷都「非典型」。扎盧茲尼是第一位沒有在蘇聯軍事學校學習，而是畢業於烏克蘭敖德薩陸軍學院的武裝部隊總司令。2014年之後，他升任頓巴斯地區副司令，並於2021年被澤倫斯基任命為總司令。扎盧茲尼本人也表示，升任是出乎意料的。他強調自己與總統之間關係良好。

俄羅斯入侵後，扎盧茲尼迅速成為烏克蘭成功抵御俄羅斯軍隊的象征。作為烏克蘭武裝部隊總司令，他所享有的信任度比澤倫斯基還高，澤倫斯基顯然已經過了人氣巔峰。2023年12月最新民意調查顯示，88%到94%的烏克蘭人信任扎盧茲尼。四分之三的人表示反對其辭職。對澤倫斯基的支持則在62%到77%之間波動。

肖像上了T恤衫和《時代周刊》雜誌封面

人們把扎盧茲尼繪制在牆上，有人為他創作歌曲，他的肖像還被印在了T恤上。在一次採訪中，扎盧茲尼提到小時候想成為喜劇演員。由此，一些人將他與前職業演員澤倫斯基相提並論。他常在交流和穿著上體現幽默，比如他的將軍制服上時不時會出現星球大戰角色「尤達寶寶」（Baby Yoda）的形象。扎盧茲尼在一次採訪中透露自己喜歡聽上世紀80年代的迪斯科音樂和德國樂隊「Rammstein」的歌。

扎盧茲尼並不是一個非常公眾化的的人。他很少接受採訪，主要接受西方媒體的採訪。儘管如此，扎盧茲尼也不被認為是一個內向封閉的人。俄羅斯入侵前，他活躍在社交網絡，並發布了家人照片 --這 對一名將軍來說相當不尋常。戰爭爆發後，其上傳了孩子照片的Instagram帳號據稱被俄羅斯人入侵。對此，扎盧茲尼對俄羅斯軍方做出了強烈回應：「我們會殺死他們所有人。」

烏克蘭的西方盟友認可其軍事才能。扎盧茲尼也因此登上了美國《時代周刊》雜誌封面。但他對華盛頓並非只有感謝之詞。2022年秋季，時任美軍參謀長聯席會議主席米利將軍（Mark Milley）建議烏克蘭考慮與俄羅斯進行談判，扎盧茲尼公開回應說，烏克蘭軍隊不會同意。媒體稱，2023年夏天烏克蘭展開反攻時，美國軍事人員無法聯絡到他。

扎盧茲尼想當總統嗎？

扎盧茲尼在為《經濟學人》撰寫的文章裡進行了自我批評 - 這對烏克蘭領導層來說非常罕見。他說，他對戰爭並未因俄羅斯遭受慘重損失而結束感到驚訝。

在烏克蘭，扎盧茲尼雖然備受崇拜，但他也遭遇過失敗。對俄羅斯迅速佔領烏克蘭南部的調查尚未結束。為什麼儘管已經預料到會從克裡米亞推進攻勢，烏克蘭軍隊在2022年2月卻無法遏制俄羅斯在赫爾松和薩波爾日涅地區發起的進攻呢？據媒體報導，調查人員也與扎盧茲尼就這一問題進行了交談。

這位總司令是否想當總統呢？有跡象表明不排除這種可能性。因此，潛在的政治競爭可能是其與澤倫斯基產生意見分歧的主要原因。儘管扎盧茲尼從未公開展示過政治野心。但如果情況發生變化，他可能會得到烏克蘭社會相當大一部分人的支持。

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