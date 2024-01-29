不僅威脅烏克蘭 澤倫斯基喊話：俄羅斯也會向德國逼近

烏克蘭總統澤倫斯基近日在接受德國電視一台時事訪談節目「卡倫·米歐斯卡」主持人米歐斯卡（Caren Miosga）採訪時表示，他不會強迫那些逃避徵兵而逃亡海外的烏克蘭人返回烏克蘭，而且他也不會向德國聯邦總理蕭茲提出遣返這些烏克蘭人回國的要求。他說：「我肯定不會對蕭茲說：請把他們都送回來。我們生活在一個民主的世界裡」。

他說，對於解決逃避徵兵的問題，烏克蘭需要一部行之有效的法律，目前這樣一部法律的起草實施正在准備中。

澤倫斯基還在採訪中表示，他本人非常希望即便是出於公正的理由，這些烏克蘭人能夠返回自己的國家。

俄羅斯對烏克蘭發動的侵略戰爭已經持續了近兩年的時間。大量烏克蘭人逃亡海外。根據德國移民和難民管理局的統計，目前生活在德國的18到60歲的烏克蘭男性接近20萬。這些男性都屬於烏克蘭國內徵兵動員範圍。

澤倫斯基在採訪中表示，他認為德國總理蕭茲清楚了解俄羅斯總統普亭的目的和意圖。他說：「他（蕭茲）知道，普亭不僅對烏克蘭是一個威脅，他也清楚，如果我們不阻攔，俄羅斯也會向德國逼近」。

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不過，俄羅斯是否以及什麼時候會向哪一個北約國家發動襲擊，澤倫斯基表示，他並不清楚。「但是我覺得德國總理已經感知到了這一風險的存在，這絕對將變成第三次世界大戰」。他說。

澤倫斯基表示，他希望德國總理蕭茲能批准向烏克蘭提供金牛座（Taurus）巡航導彈。這種巡航導彈的射程超過500公裡，如果配備了這種導彈，烏克蘭將具備打擊俄羅斯領土的能力。

德國到目前為止一直持拒絕的態度。聯邦總理蕭茲拒絕的理由之一是認為這一行動缺少與美國的協調。蕭茲同時指出，德國向烏克蘭提供的軍援佔到歐盟提供軍援總量的一半。

近期德國聯盟黨曾在聯邦議院內提出一項向烏克蘭提供金牛座巡航導彈的動議，但是遭到否決。

澤倫斯基說，金牛座巡航導彈對德國用處不大。「如果你相信烏克蘭是對的，必須要阻止俄羅斯，那麼你就應該採取必要的步驟」。他說。

澤倫斯基表示，如果川普當選美國下一任總統，如果美國停止對烏克蘭的援助，他希望德國能夠加大作為。他說，德國擁有強健的經濟，同時能夠對歐盟其它國家發揮巨大影響。

他強調說，美國政治並不取決於具體某一個人。他說，烏克蘭還從未像現在這樣與美國建立起如此良好的關係。他說，如果美國總統換人，很難預測未來的前景。

澤倫斯基說：「生活中充滿了意外」。如果是川普當選下一屆美國總統，他願意與川普談一談。川普曾表示，他能夠在24小時內實現和平。澤倫斯基說，如果川普能夠執行這一方案，「我將成為一位非常快樂的總統」。

（路透社、德新社）

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