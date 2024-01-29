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烏前後任國防高官 吞軍購12.4億元

聯合報／ 編譯盧思綸／綜合報導
烏克蘭國防部長列茲尼科夫去年9月因多起貪汙案遭免職。 路透
烏克蘭國防部長列茲尼科夫去年9月因多起貪汙案遭免職。 路透

路透報導，烏克蘭安全局廿七日宣布破獲一起烏克蘭軍方採購武器的貪腐案，前任和現任國防部高官勾結武器供應商，中飽私囊將近四千萬美元（約台幣十二點四億元），五名涉案人已遭起訴。

烏克蘭安全局聲明表示，二○二二年八月俄烏戰爭爆發六個月後，烏克蘭國防部與武器供應商利維夫兵工廠敲定十萬枚迫擊砲彈合約，並且提前付款，但供應商從未交付武器，隨後資金被轉移到其他外國帳戶。

後續查出，現任及前任國防部高官和供應商裡應外合，通過運作簽訂不同合約，中飽私囊將近十五億荷林夫納，折合約四千萬美元。

聲明表示，國防部和這間武器供應商有五人被發出「嫌疑通知書」，這是烏克蘭法律訴訟的第一階段。其中一名涉案人企圖穿越邊境時遭當局拘留。烏克蘭檢察總長說，被竊款項已經追回，將重新納入國防預算。

在烏克蘭遭俄羅斯入侵即將滿二年之際，這項消息必定引發各界譁然。烏軍一直傳出貪腐問題，烏國當局要維持士氣，也在爭取加入歐盟，但貪腐一直是加入歐盟的最大障礙之一。

烏克蘭國防部前部長列茲尼科夫去年九月因手下多人涉及多起貪汙案遭免職，儘管他在代表烏克蘭與西方盟友進行討論方面享有良好聲譽。列茲尼科夫本人並未被指控涉貪，但在他領導下，軍隊發生了多起弊案。

烏克蘭 俄羅斯 俄烏戰爭

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