俄控炸戰俘專機 烏斥玩弄性命

聯合報／ 國際中心／綜合報導
俄國一架軍用運輸機在毗鄰烏克蘭邊境的貝爾哥羅德州境內墜毀，機上載了65名烏軍戰俘。上傳到社群媒體的影像可見，飛機墜往白雪靄靄的鄉間，隨後爆炸。(美聯社)
俄國一架軍用運輸機在毗鄰烏克蘭邊境的貝爾哥羅德州境內墜毀，機上載了65名烏軍戰俘。上傳到社群媒體的影像可見，飛機墜往白雪靄靄的鄉間，隨後爆炸。(美聯社)

俄國廿四日指控烏克蘭擊落一架載有數十名烏克蘭戰俘的俄國軍機，造成機上七十四人全數罹難；烏克蘭總統澤倫斯基則指控俄方「玩弄烏國戰俘的性命」。

法新社報導，俄國國防部表示，這架伊留申七十六型軍用運輸機廿四日稍早在俄國西部鄰近烏克蘭邊界的貝爾哥羅德地區遭擊落，造成七十四人罹難，除了六名機組員和三名警衛，也包括正搭機前往進行戰俘交換的六十五名烏國戰俘。

俄國國防部稱駐紮邊境地區哈爾科夫的烏軍對這架運輸機發射兩枚飛彈，並稱這起事件為「恐怖行為」。

俄國國防部表示，墜機事件發生時，原本再幾個小時便要在貝爾哥羅德跨境區進行排定的戰俘交換，「烏克蘭領導階層很清楚，根據常規，安排進行交換的烏國軍人會以軍機運輸到貝爾哥羅德機場」。

烏克蘭方面證實廿四日原本排定要進行戰俘交換，但在墜機事件發生數小時之後表示仍沒有機上乘員的可靠訊息。

烏國總統澤倫斯基廿四日晚間演說時並未證實或否認莫斯科的指控，但說「這是十分難捱的一天」，並強調俄方在「玩弄烏克蘭戰俘的性命，玩弄他們家屬的感情，也玩弄我們社會情緒」。

他說：「我們需要將所有確信的事實建立起來，起碼盡量做到，因為墜機事件發生在俄國領土內，非我們所能控制。」他並呼籲發動國際調查以釐清墜機原因。

烏克蘭媒體最初引述國防消息來源表示，是烏軍擊落飛機，還說飛機有搭載飛彈。這項說法後來被撤下。

墜機事件發生後，烏軍在一份措辭審慎的聲明中說，軍方將持續鎖定在貝爾哥羅德的俄國飛機。

路透報導，烏克蘭國防部情報總局表示，不同於過去的戰俘交換行動，烏克蘭並未收到維持貝爾哥羅德周遭空域安全的請求，也沒有收到會運用到哪種運輸工具或路線的資訊。

烏克蘭國防部情報總局發布聲明，「根據這個基礎，我們現在談的有可能是俄羅斯早就安排的蓄意行動，用以破壞烏克蘭局勢穩定、削弱國際社會對我國支持」。

二○二二年俄烏戰爭爆發以來，俄烏雙方即例行性進行戰俘交換行動。

烏克蘭 俄羅斯 俄烏戰爭

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