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烏軍誤擊戰俘座機 批俄玩弄人命

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導
烏克蘭與俄羅斯近日因運輸機擊落事件，除了持續交戰以外，也展開宣傳戰。（Wikimedia Commons）
烏克蘭與俄羅斯近日因運輸機擊落事件，除了持續交戰以外，也展開宣傳戰。（Wikimedia Commons）

俄羅斯最近將烏克蘭誤擊運送戰俘運輸機之事，操作成烏克蘭蓄意攻擊，以利爭取國際同情！烏克蘭總統澤倫斯基近日指控俄羅斯未經通知就派遣運輸機往烏克蘭飛，讓烏軍擊落飛機後才說是運送戰俘，將烏克蘭人質的性命玩弄於股掌。目前兩軍雖處於僵持，但俄軍近月攻勢逐漸加大，烏克蘭已略顯吃力。

根據《英國廣播公司》報導，澤倫斯基24日批評俄軍玩弄烏克蘭戰俘的性命，不通知烏克蘭要交換戰俘，卻派遣載滿烏克蘭戰俘的伊留申-76運輸機往烏克蘭飛來，讓烏克蘭軍隊用飛彈擊落運輸機。俄軍表示，班機上包括65位烏克蘭戰俘、6名俄羅斯機組員與3台車都沒有生還。

但烏軍表示，收到情報該飛機是運載俄羅斯S-300防空系統的飛彈，並沒有提到戰俘的存在，因此認為是俄羅斯的責任，雙方都在互相指責。《英廣》主跑俄羅斯線的編輯羅森伯格認為，俄羅斯希望在此次事件中，將烏克蘭塑造成「攻擊者」，以操縱國際輿論。

路透社》提到，俄烏戰爭已經邁進第3年，俄軍近周加強對烏克蘭的火力攻勢，23日的飛彈攻擊造成烏克蘭18人死亡、130人受傷，近2個月俄軍對烏克蘭發射6百枚飛彈與1千架無人機。烏克蘭國防部長烏梅洛夫提醒西方，烏克蘭現在相當缺乏彈藥，盼能繼續給予援助。

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烏克蘭 俄羅斯 俄烏戰爭

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