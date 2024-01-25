俄軍機墜毀 機上65烏軍戰俘罹難

俄羅斯一架軍用運輸機廿四日在毗鄰烏克蘭邊境的貝爾哥羅德州境內墜毀，俄方宣稱，機上當時載有七十四人，包括將用於交換的六十五名烏克蘭戰俘，所有人員全部罹難、無人生還。俄羅斯國防部指控烏軍擊落這架飛機，烏克蘭官員未立即證實或否認俄方說法，表示正在調查中。

俄羅斯國防部表示，這架伊留申I1-76運輸機在當地時間上午十一時十五分於貝爾哥羅德州墜毀，機上載有用於進行戰俘交換的六十五名烏軍戰俘、六名機組人員與三名隨行人員。上傳到社群媒體的墜機影像可見，一架大型飛機從天空墜往白雪靄靄的鄉間，隨後發生爆炸，變成一個巨大的火球。

根據國防部的聲明，俄國雷達記錄烏克蘭哈爾科夫地區發射了兩枚飛彈，但未提出證據。

塔斯社報導，消防員、救護車趕往墜機現場。貝爾哥羅德州州長葛拉特卡夫在社群媒體發文表示，一架運輸機墜毀在村莊附近的田地，機上所有人都已身亡。

墜機消息傳出後，部分烏克蘭媒體報導可能是被烏軍擊落，但隨即更正。烏克蘭真理報最早引述烏軍消息人士證實該架運輸機墜毀，稱「這是他們的工作」。烏克蘭總參謀部的消息人士則說，這架飛機當時正在運送S-300防空系統，並沒有提及俄方所說的烏軍戰俘。但烏克蘭真理報後來更正指出，消息人士並未「表明」烏方介入。根據報導，俄方近日將S-300防空飛彈用於攻擊烏克蘭第二大城哈爾科夫。

烏克蘭主管換俘單位表示，正在調查這起墜機事件，呼籲勿散播「未經證實的訊息」。

俄羅斯國會下院「國家杜馬」國防委員會主席卡塔波洛夫譴責烏軍故意擊落該架運輸機，並稱該架飛機遭三枚飛彈擊落，而且是西方國家供應給烏克蘭的型號，但是，沒有說明消息來源，又稱調查將揭露擊落運輸機的是美製的「愛國者」系統，還是德製的「IRIS-T」系統。

卡塔波洛夫說，烏方蓄意破壞換俘行動，他們很清楚即將進行戰俘交換，也接到告知運送戰俘的飛行路線，當時有兩架載著烏軍戰俘的飛機，而莫斯科不得不緊急讓第二架載著八十名俘虜士兵的I1-76轉向脫離危險區域。

他說，烏克蘭的地對空飛彈不可能把運輸機誤認為軍機或直升機。他還指出，鑒於這場悲劇，任何戰俘交換「眼下免談」。