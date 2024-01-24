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俄烏前線爆鼠患 已見疫病流行

聯合報／ 編譯高詣軒／綜合報導
俄烏戰場鼠滿為患，養貓獵鼠也無濟於事。圖為去年十一月六日，一名烏軍指揮官在烏東頓內次克地區的戰壕間移動，戰壕邊有數隻貓。（歐新社）
俄烏戰場鼠滿為患，養貓獵鼠也無濟於事。圖為去年十一月六日，一名烏軍指揮官在烏東頓內次克地區的戰壕間移動，戰壕邊有數隻貓。（歐新社）

俄烏鏖戰近二年，戰爭戕害兩國軍人身心。前線戰場近期傳出鼠輩橫行，烏軍聲稱許多俄羅斯軍人遭鼠患重挫戰力，也有烏克蘭軍人抱怨營房遭老鼠攻占，養貓捉鼠也無濟於事。戰場經歷也使軍人罹患創傷後壓力症候群等心病，有烏克蘭醫師開醫用Ｋ他命治療。

美國有線電視新聞網（ＣＮＮ）廿一日報導，鼠類增加來自換季和其繁殖循環。烏軍情報部門去年十二月指稱，烏東庫皮揚斯克和哈爾科夫地區有許多俄軍部隊爆發鼠患傳播疾病，病因是吃進或吸入鼠類糞便，引起發燒、起疹、低血壓、眼睛出血和嘔吐等症狀。彷彿一戰期間，廢棄物和屍首堆積使戰壕周邊老鼠暴增的情景。

烏軍並未指稱具體病名，但兔熱病、鉤端螺旋體病及漢他病毒等鼠類相關疾病均有類似症狀，烏軍亦未提及是否本身也受影響，但一名烏克蘭女軍人說，去年秋季在烏南札波羅熱地區作戰時，其部隊曾飽受鼠患危害，每晚只能睡二至三小時。

她估計自己的防空洞內約有一千隻老鼠，「想像就寢後，夜晚從老鼠爬進褲子或毛衣，或啃咬你的指尖或手」。她嘗試灑毒藥、噴氨水甚至禱告驅鼠，也購買殺鼠用品，但老鼠仍前仆後繼。她們也養貓，依然寡不敵眾。

除疑似爆發鼠類相關疾病，戰場也帶給軍人心理創傷。英國經濟學人十五日報導，基輔一間全烏唯一提供醫用Ｋ他命療法的診所，其醫師馬特勒尼斯基說，已治療近三百名患者，其中軍人占比漸增。一次四十分鐘治療要價一○五美元（約台幣三三○○元），但診所給部分軍人免費。

整個療程通常需二至六次治療，由專業心理治療師引導。

烏克蘭 俄羅斯 俄烏戰爭

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