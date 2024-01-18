烏克蘭邀赴和平峰會 陸已讀不回

俄烏戰爭即將兩周年，烏克蘭總統澤倫斯基十五日請永久中立國瑞士主辦由世界領袖參加的和平高峰會，以使俄羅斯對烏克蘭的全面入侵畫下句點。他並表明，非常希望中國大陸參與烏克蘭的和平方案及此一峰會。但率龐大代表團出席瑞士達沃斯世界經濟論壇（ＷＥＦ）的中國國務院總理李強，十六日在向企業領袖發表主題演講時，對澤倫斯基隔空喊話已讀不回。

澤倫斯基在出席ＷＥＦ前，先在瑞士首都伯恩和瑞士總統阿姆赫德會談。澤倫斯基會後表示將籌備在瑞士召開的全球和平峰會，該峰會「務必確定這場戰爭的結束，必須是公正地畫下句點」。他十六日另在ＷＥＦ發表演說時指稱，今年將是戰爭決定性的一年。他並形容俄國總統普亭是「掠食者」，不會停止侵烏。

澤倫斯基還說，「我們當然盼望『全球南方』國家加入」，也「非常希望中國參與我們的和平方案，還有此一峰會」。被問到是否邀俄國參加該峰會，澤倫斯基未直接回答，只說烏方接受全球尊重其主權與領土完整的所有國家，暗示未邀俄國。

烏方方案呼籲俄國從克里米亞等所有烏克蘭領土全面撤軍；支付侵烏賠款；起訴烏戰戰爭罪行；確保烏克蘭核設施安全、穀物出口和交換戰俘。但紐約時報引述支持該提案的分析家報導，鑒於目前在俄烏戰場情勢，其中的要求皆無法達成。

對於澤倫斯基公開邀請中國參加和會，率十位中國政府部長級高官出席ＷＥＦ的李強，對澤倫斯基提議隻字未提，在發表主題演講時亦未談到俄烏戰爭或加薩走廊的以哈戰爭，也沒提台灣總統大選，而是聚焦經貿、投資及人工智慧（ＡＩ）議題。

年度ＷＥＦ共有一二○國逾二八○○位領袖出席，其中六十多位是國家元首。據路透十六日報導，澤倫斯基雖強調俄國盟邦中國參加該峰會的重要性，惟本屆ＷＥＦ官方議程並未看到「澤李會」。

瑞士政府十五日則表示，應澤倫斯基要求，同意瑞烏合辦烏戰和平方案峰會，正安排舉行的可能時間地點等細節。

莫斯科對此稱，由於俄方未參與討論，因此瑞士和會得不到任何成果，且任何談判均須考量俄軍建立的「新現實」。

白宮國安顧問蘇利文十六日下午在達沃斯演說時透露，他與美國國務卿布林肯當天稍早和澤倫斯基會談。蘇利文說，烏克蘭人民決心繼續抗俄，美國及其夥伴也將繼續和烏人站在一起。