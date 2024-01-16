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瑞士論壇辦和平峰會？俄羅斯佔領烏20%領土 雙方會談仍無影

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導
俄烏戰爭已進入第692天，軍事上雖互有進展，但整體仍陷入僵局狀態。（Wikimedia Commons）
俄烏戰爭已進入第692天，軍事上雖互有進展，但整體仍陷入僵局狀態。（Wikimedia Commons）

烏克蘭雖宣稱將俄羅斯最先進的A-50預警機與IL-22指揮機擊落，但俄軍目前仍佔領20%領土，且和平談判仍沒有下文！烏克蘭總統澤倫斯基16日表示，希望能在瑞士達沃斯經濟論壇討論和平解決俄烏戰爭的方案，並邀請中國參加。但因協議排除俄羅斯與會，俄羅斯抗議說，協議要納入俄羅斯代表，否則會繼續軍事行動。

空軍擊落先進戰機

根據《半島電視台》報導，烏克蘭軍方15日宣稱，在亞速海將俄羅斯最先進的A-50預警機與IL-22指揮機擊落。空軍表示，此次攻擊任務很精準的完成，而烏克蘭南部軍區則說，俄軍希望利用這兩架飛機的偵查，對南部進行更大規模的轟炸，這次行動有望延緩俄軍的推進。

烏克蘭軍方二把手索斯克基指出，烏克蘭軍隊持續在東部的頓巴斯區域進行「積極防禦」，俄軍也希望能拿下南部的克爾松與札波羅熱。索斯克基表示，烏軍目標不會變，就是持續死守。不過俄羅斯國防部也宣布，在俄羅斯庫斯克地區攔截了3枚OTR-21「圓點」戰術彈道飛彈。

外交談判 持續卡關

衛報》提到，在外交方面，瑞士表示將會就烏克蘭先前提出的10點和平協議舉行峰會，並邀請烏克蘭總統澤倫斯基與會，澤倫斯基的方案包括恢復烏克蘭完整領土、俄軍撤退與釋放戰俘等，澤倫斯基也呼籲中國派代表參加，並強調中國在俄烏停戰將會扮演很重要的角色。

但俄羅斯目前已經佔領烏克蘭20%的領土，且俄羅斯也強調，俄烏和平談判一定要有俄羅斯的角色，否則就會繼續進行軍事行動。俄烏戰爭也產生許多難民，聯合國人權協調辦公室指出，目前約有1460萬人（烏克蘭40%人口）需要人道援助、630萬人已經遠渡海外避難，聯合國目前募得42億美元捐款，未來將陸續投入人道救援。

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