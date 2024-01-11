韓國：烏克蘭成為朝鮮導彈的試驗場

（德國之聲中文網）美國及其盟國周三（1月10日）譴責俄羅斯向烏克蘭發射朝鮮導彈，美國表示對此不可容忍，韓國則稱烏克蘭成為朝鮮核導彈的試驗場。

俄羅斯特使在聯合國安理會會議上就俄羅斯入侵烏克蘭引發的長達近兩年的戰爭發表講話時說，美國似乎在散布"錯誤的"信息。

但他並沒有直接否認俄羅斯正在使用朝鮮武器，美國駐聯合國副大使伍德（Robert Wood）和其他美國盟友表示，這違反了聯合國決議。

伍德說："一個聯合國安理會常任理事國公然違反安理會決議，攻擊另一個聯合國會員國，這種行為不可容忍。這種違反安理會決議的行為加劇了烏克蘭人民的苦難，支持了俄羅斯的野蠻戰爭，破壞了全球防擴散機制。"

早些時候，美國和其他七個國家指責俄羅斯利用其作為擁有否決權的安理會常任理事國的地位，違反安理會決議，獲取朝鮮導彈並將其發射到烏克蘭。

安理會常任理事國英國、法國和美國，非常任理事國馬耳他、斯洛文尼亞和韓國，以及日本和烏克蘭在一份聲明中說："一個安理會常任理事國處心積慮地從事這些違反安理會決議的行為，顯然是在利用其特殊地位。"

與英國、中國、法國和美國一樣，俄羅斯在安理會擁有否決權，這實際上確保了安理會無法懲罰俄羅斯。

白宮上周援引最新解密的情報稱，俄羅斯最近使用了來自朝鮮的短程彈道導彈對烏克蘭實施了多次打擊。

莫斯科和平壤都否認進行過任何武器交易，但雙方去年曾誓言要深化軍事關系。

入侵烏克蘭將近兩年之際，俄羅斯最近對烏克蘭發動了幾次最猛烈的攻擊。

俄羅斯駐聯合國大使沒有否認俄向烏發射朝鮮導彈

俄羅斯駐聯合國大使涅邊賈（Vasily Nebenzya）說，西方國家將安理會會議當作"反俄宣傳"的演習，但他沒有明確否認莫斯科向烏克蘭發射了朝鮮導彈。

涅邊賈說："今天，安理會的西方成員國重復了一個'事實'，即俄羅斯軍隊在烏克蘭的特別軍事行動中使用了來自朝鮮的導彈。"他說，烏克蘭空軍的一名代表否認了"這一'事實'的任何相關證據"，"因此，美國似乎是在散布錯誤信息，而沒有事先進行核實"。

韓國常駐聯合國代表黃俊國（Hwang Joonkook）說，俄羅斯使用朝鮮導彈讓平壤對其武器有了"寶貴的技術和軍事深入了解"。

"通過向俄羅斯出口導彈，朝鮮將烏克蘭作為其核導彈的試驗場。"黃俊國說。

一些專家估計，發射到烏克蘭的導彈是KN-23型導彈，朝鮮聲稱這種導彈可以運載核彈頭。黃俊國說，一枚導彈飛行了460公裡，相當於從朝鮮發射場到韓國釜山市的距離。

他說："從韓國的立場來看，這相當於一次模擬攻擊。"

（路透社）

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