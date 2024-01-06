德國2024趨勢預測：烏克蘭戰事無望停歇 民眾對政府失望

德國總理蕭茲再次飛往德國洪災地區了解現場情況。這一次，他有備而來，穿著防水橡膠靴，而不必只是站在水邊。新年前夜，當時蕭茲穿著登山鞋來下薩克森州視察災情，引起了人們的不滿。

德國人對他們的總理本來就不怎麼滿意。只有19%的公民對蕭茲的工作感到滿意。對於聯邦政府整體的滿意度就更糟了。僅有17%的人認為由社民黨、綠黨和自民黨組成的聯合政府表現良好。

這是最新的「德國趨勢」（ARD-Deutschlandtrend）得出的調查結果，民意調查機構Infratest-dimap於1月2日和3日對總共1321名有投票權的公民進行了民意調查。

有意思的現象是，即使是執政黨各自的選民也普遍感到不滿。78%選民對自民黨不滿，58%的選民對社民黨不滿。即使是自2021年12月政府上來以來一直滿意度最高的綠黨，現在也只有一半的人對其表示滿意。

如果下周日聯邦大選

去年，聯合執政黨各方爭執不斷。今年這種情況是否會得到改變，令人懷疑。聯邦憲法法院去年裁決聯邦政府的部分預算管理違憲。現在，國庫裡少了不少錢，社民黨、綠黨和自民黨必須就他們想要省錢和能夠省錢的地方達成一致。

執政黨會達成一致，還是聯合政府會因為政治和意識形態上的分歧而提前下台？ 49%的受訪者認為，聯邦政府能撐過2024年，41%認為撐不過去。但是，社民黨、綠黨和自民黨可能不會對提前舉行大選感興趣。他們的支持率實在太低，加在一起也只有32%。

在不安中迎來2024

今年年初，民意調查機構Infratest-dimap還對德國公民的個人期望進行了調查。調查結果顯示，人們的積極情緒與去年相比明顯降低。只有一半多一點的人認為2024年會是好的一年。三分之一的人認為，2024會是糟糕的一年。對2024年的預測：更多極端天氣，物價持續上漲，移民問題不會緩解。83%的公民認為德國狀況令人擔憂。

烏克蘭戰爭將持續

德國人對發生的國際暴力衝突也持悲觀態度。73%的受訪者認為中東戰爭在今年結束的可能性很小。受訪者對烏克蘭戰爭的未來更為悲觀。只有9%的人認為戰爭會在今年結束，比2023年初降低了23個百分點，這可能反映了烏克蘭的攻勢沒有達到人們預期。

認為將烏克蘭領土割讓給俄羅斯是戰爭結束的先決條件的觀點在過去九個月內明顯上升，達到了44%。然而，大多數人仍然認為，應該由烏克蘭自己決定何時與俄羅斯進行談判。

去年年底，歐盟決定啟動與烏克蘭的入盟談判。調查顯示，與一年前相比，對於烏克蘭成為長期歐盟成員國的支持略有下降，從去年2月的58%下降到現在的53%。對於烏克蘭長期加入北約的支持也有所下降，目前不到一半的人（44%）支持加入，與去年相比減少了7個百分點。

這對德國意味著什麼？

聯邦政府表示，只要烏克蘭需要，就會一直提供支持。基民盟和基社盟也支持這一路線。聯邦政府宣布，今年將提供80億歐元的軍事援助。過去幾個月來，德國公民對德國在烏克蘭問題上的立場基本上沒有變化。然而，取決於受訪者是在德國西部還是東部，答案會有所不同。

近三分之一的受訪者依然認為德國提供了過多的武器。與此相反，也有五分之一的人主張提供更多的軍事援助。四分之一的受訪者認為可以加強對俄羅斯的制裁措施。有一半的人認為德國為結束戰爭所做的外交努力不足。

持續的戰爭和日益嚴重的財政預算問題也給財政援助帶來了影響。有41%的人（較2022年4月增加了21%）認為德國對烏克蘭的財政援助過多。

如果美國退出援助，該怎麼辦？

德國是烏克蘭全球第二大援助國，第一是美國。2024年是否會繼續保持這種狀態？年底美國總統大選後，美國會撤出援助嗎？如果撤出的話，對歐盟和德國又意味著什麼？

80%的受訪者懷疑，如果美國撤出對烏克蘭的援助，其不足部分能否由歐盟國家來彌補。然而，德國總理蕭茲認為德國應該肩負起責任。蕭茲在社民黨會議上表示，如果其他國家在支持上出現問題，德國必須做好承擔更多責任的準備。因此德國必須採取行動，拿出決策「以使我們能夠做到這一點」。意思是：在必要時，須通過借貸獲取資金。

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