今年仍需370億美元！美國歐盟援助陷僵局 烏外長：我們沒有B選項

烏克蘭總理什米加爾（Denys Shmygal）周三（1月3日）在一次政府會議上表示，「今年的需求將超過370億美元。我們期待盟友提供定期、穩定和及時的援助。」

宣布這一消息的大環境背景為歐盟和美國對烏援助的不確定性，烏克蘭這兩個主要盟友都陷入了政治分歧。

匈牙利總理奧爾班（Viktor Orban）阻撓了一項價值500億歐元（550億美元）的歐盟援助計劃，而美國國會在向烏克蘭提供額外援助的問題上仍存在分歧。

美國政府要求再向烏克蘭提供610億美元援助的請求在國會陷入僵局，共和黨人表示，美國的首要任務是必須與更嚴格的美墨邊境移民管控相結合。

亞利桑那州是與墨西哥接壤的幾個州之一，來自亞利桑那州的獨立參議員西內馬（Kyrsten Sinema）周三（1月3日）表示，參議院談判代表正在「接近」達成一項兩黨邊境安全協議，國會可能將其與烏克蘭和以色列的新緊急援助相結合。

由共和黨控制的眾議院一直要求參議院批准其去年通過的一項全面移民和邊境安全法案。烏克蘭總統澤倫斯基上個月訪問華盛頓，試圖勸說美國國會同意610億美元的援助方案，而他在國會發表演說的計劃在最後一刻取消。

沒有B選項

烏克蘭外長庫列巴（Dmytro Kuleba）周三表示，美國對烏克蘭的援助法案目前暫陷僵局，但烏克蘭除此之外別無選擇，並相信美國國會最終會批准援助資金。

庫列巴在接受CNN採訪時表示：「我們沒有B計劃，我們對A計劃很有信心。」他說，「烏克蘭將利用所獲得的資源進行戰鬥。並且給予烏克蘭的不是慈善，而是對保護北約和保護美國人民繁榮的投資。」

庫列巴表示，如果俄羅斯在這場已經進行了22個月的衝突中取得勝利，「其他領導人可能會想效仿俄羅斯，步其後塵。那時再確保這一地區的安全以及制止這些領導人將需要美國付出更高的代價。」

庫列巴表示，任何暗示俄羅斯總統普亭在烏克蘭取得勝利後永遠不會攻擊其他北約成員國的官員，「都是犯了一個巨大的錯誤」、「他們應該換工作」。

援助在下降

基爾世界經濟研究所去年12月的一項調查顯示，2023年8月至10月期間向烏克蘭承諾提供的援助與2022年同期相比，下降了幾乎90%，達到自戰爭爆發以來的最低點。「前景並不明朗，因為歐盟最大的待定援助計劃尚未獲得批准，而美國的援助一直在下降，」該研究所表示。

烏克蘭在2023年獲得了426億美元的外部融資，其中27%為捐贈。

什米加爾將歐盟、美國、國際貨幣基金組織、日本、加拿大、英國以及世界銀行列為烏克蘭的主要支持者。

自戰爭開始以來，烏克蘭的盟友和多邊組織已承諾提供近2550億歐元的援助，其中1410億歐元為財政援助，980億歐元為軍事援助，近160億歐元為人道援助。此外，烏克蘭在征兵總動員方面也並非順利，征兵年齡已從27歲降至25歲。

（法新社、路透社）

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