俄烏交換478位戰俘 仍無停戰打算

俄烏戰爭3日迎來雙方開戰以來最大規模的交換戰俘行動，在阿聯的協調下，俄、烏分別釋放248名與230名戰俘回國，是開戰以來最大規模的戰俘交換。但雙方也在新年加強了對彼此的攻勢，烏軍對俄羅斯南部的別爾哥羅德發動大量飛彈攻擊，俄軍也在一周內對烏克蘭發動300起無人機與飛彈攻擊。

最大規模交換戰俘

根據《半島電視台》報導，俄羅斯與烏克蘭政府官員3日分別表示，兩國在中東的阿聯協調下，分別248名與230名戰俘各自回國，這是5個月以來雙方第一次交換戰俘，也是雙方規模最大的一次。烏克蘭總統澤倫斯基透過通訊軟體Telegram宣告此消息，期待鼓舞國民更團結抗俄。

俄羅斯國防部僅表示，經過阿聯「複雜」的協調程序後，俄羅斯將248名烏克蘭軍人釋放回國，但就沒有提供進一步的細節。但烏克蘭軍隊也在新年對俄羅斯南方城市、距離俄烏邊境40公里的別爾哥羅德發動飛彈攻擊，別爾哥羅德州長葛拉柯夫表示，雙方對峙的局勢仍相當緊張。

飛彈、無人機互轟

俄軍表示攔截烏克蘭12枚飛彈與無人機的攻擊，其中並未有任何傷亡，但有些村莊的房屋有被擊中；烏克蘭則指控俄羅斯從去年12月29日至今，已經發動超過3百起的飛彈與無人機攻擊。英國軍方近日提醒，俄羅斯的人力、物力、飛彈與無人機都很充足，似乎有打長期戰的準備。

根據《天空網》報導，烏克蘭政府爆料，俄羅斯總統普丁的政黨還招聘足球流氓加入傭兵，將前往前線作戰，不過雙方戰線仍在東部膠著中。

雖然俄羅斯大規模轟炸烏克蘭首都基輔，但民眾在躲完轟炸後仍回家收拾行李，繼續找避難的地方躲藏。

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