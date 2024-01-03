英援烏克蘭掃雷艦 被土耳其攔路叫停

（德國之聲中文網）北約成員國土耳其表示，掃雷艦將不被允許通過博斯普魯斯海峽和達達尼爾海峽進入黑海，因為這違反《蒙特勒公約》。土耳其總統府在社交媒體X上表示：“我們已經通知了相關盟友，只要戰爭繼續下去，由英國援助給烏克蘭的掃雷艦將不被允許通過土耳其海峽進入黑海”。

英國《獨立報》報道，英國皇家海軍上月宣布將向烏克蘭海軍提供兩艘掃雷艦， 英國國防大臣格蘭特·沙普斯（Grant Shapps）宣布這個消息的時候還表示，強大的海上力量是抵抗俄羅斯入侵並保護黑海谷物和鋼鐵船運的關鍵。

土耳其在2022年2月俄羅斯入侵烏克蘭後啟動了1936年出台的《蒙特勒公約》。該公約規定對交戰方的軍艦關閉海峽，返航回本國基地的艦船可以豁免。而非交戰方的軍艦在戰時可以穿越海峽。不過公約也指出，如果土耳其認為自己有卷入戰爭的危險，安卡拉有權決定所有軍艦的最終通過權。

土耳其總統府表示，土方公正地執行了《蒙特勒公約》，以防止危機升級。俄烏戰爭中，安卡拉與基輔和莫斯科都保持著良好的關系。

（路透社等）

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