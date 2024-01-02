跨年夜：俄烏互控對方襲擊 首腦致辭大相徑庭

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（德國之聲中文網）據美聯社周一（1月1日）援引烏克蘭空軍報道稱，俄羅斯在新年首日凌晨向烏克蘭出動了90 架"見證者"（Shahed）無人機，數量之多，創下紀錄。

其中87架被烏克蘭防空系統攔截，該國敖德薩（Odesa）地區首長基佩爾（Oleh Kiper）在社交媒體Telegram如是表示，有一架無人機的碎片擊中敖德薩市的一棟居民樓，造成一人死亡，七人受傷。散落在多個區域的碎片還引發了一些火災。"見證者"無人機是由伊朗制造的自殺式無人機，裝有炸藥，擊中目標時會引發爆炸。烏克蘭空軍同時指出，俄羅斯的空襲目標還包括邁科拉夫（Mykolaiv）和第聶伯河州和第聶伯羅(Dnipro)。

俄羅斯方面也報告了因為烏克蘭襲擊而造成的人員傷亡情況。俄羅斯衛星通訊社周一報道稱，當天凌晨，烏克蘭軍隊用多管火箭炮向頓涅茨克（Donetsk）發射了15枚火箭彈。自行宣布獨立的"頓涅茨克人民共和國"領導人普希林（Denis Pushilin）在其Telegram頻道上寫道："截至2:00，初步確定有13人受傷，4人死亡。"俄羅斯外交部隨後就此對烏方作出嚴厲指責。

烏總統誓言新年向俄軍釋放"怒火"

隨著烏克蘭和俄羅斯之間的暴力沖突愈演愈烈，烏克蘭總統澤連斯基誓言將在 2024年向俄羅斯軍隊釋放"怒火"。他在除夕夜發表的電視講話中宣布，烏克蘭軍火庫將在新年至少增加"100萬架"無人機以及西方合作伙伴承諾的F-16戰鬥機。澤連斯基坦言，這場沖突教會了烏克蘭人如何抵御俄羅斯的攻擊，如何應對各種困難。他強調，今年的主要成果是：烏克蘭變得更強大了，"我們證明了烏克蘭人比寒冷和黑暗更堅強，比停電和停電威脅更強大。"

與此形成鮮明對比的是，俄羅斯總統普京在新年致辭中沒有提到烏克蘭的名字，也沒有提到莫斯科的"特別軍事行動"。但他向俄羅斯軍事人員表示感謝，並稱他們是"俄羅斯的英雄"，並強調俄羅斯"決不會退縮"。

持續近兩年的俄烏沖突最近一次升級發生在上周五：基輔消息稱，俄羅斯對烏克蘭發動了自戰爭爆發以來最猛烈的一次空襲，在多個城市造成至少30人死亡，140多人受傷。次日，俄羅斯指責烏克蘭以導彈和火箭彈襲擊別爾哥羅德市（Belgorod），造成24人死亡，100多人受傷。

另據法新社周一消息，俄羅斯領導人普京當天在視察一家軍事醫院時宣布，俄方將加大對烏克蘭軍事目標的打擊力度。

（美聯社，路透社，法新社，俄羅斯衛星通訊社）

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烏克蘭 俄羅斯 俄烏戰爭

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